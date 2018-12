Il grande cuore dei Babbi Natale: raduno da record per i piccoli pazienti dell'ospedale

Ormai è un evento simbolo per il capoluogo piemontese. E' record di numeri quest'anno per l'annuale raduno dei Babbi Natale. Erano in 20.000, stimano gli organizzatori, le persone provenienti anche da fuori Torino, che si sono ritrovate, indossando il tradizionale costume di Santa Claus, sul piazzale del Regina Margherita, come ogni dicembre, per fare le donazioni all'ospedale infantile torinese.

Una grande macchia di colore rosso e di allegria, che si è mossa a ritmo di musica accompagnata dalle canzoni di Radio Veronica One: un bel messaggio di solidarietà e speranza. In molti sono arrivati in bicicletta - dopo essersi radunati in via Lagrange - e in centro si è anche verificato qualche rallentamento del traffico per permettere loro di passare e dirigersi verso l'ospedale.

Non sono mancati la tradizionale scalata degli alpini mascherati da supereroi dal tetto dell'ospedale e il saluto delle istituzioni. Sul palco la sindaca Chiara Appendino e il presidente della Regione Sergio Chiamparino, con tanto di cappello di Babbo Natale.

