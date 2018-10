"Mamma, se fai il ragù ti accoltello": per la figlia vegana è finita male, molto male

Animalista e vegana, aveva minacciato la madre di "piantarle un coltello in pancia" se avesse continuato a cucinare il suo ragù. Ora la donna, 48 anni, è stata condannata a pagare 400 euro di risarcimento e una multa di altri 500 euro. La decisione del giudice di pace è arrivata al termine di una delle più singolari cause tenute al tribunale di Modena. Una causa incentrata sui litigi tra madre e figlia per le loro differenti visioni culinarie su uno dei grandi classici della cucina italiana. Le discussioni andavano avanti da tempo - come scrive "la Gazzetta di Modena" - da quando la figlia era rientrata nella casa dell'anziana madre dopo aver perso il lavoro, in attesa di una nuova sistemazione.

Da anni la 48enne aveva però abbracciato quella che per lei era diventata una vera religione, la dottrina vegana. Non solo aveva eliminato la carne dalla sua dieta quotidiana: con la carne non voleva più avere nessun contatto "sensoriale", nemmeno olfattivo. Ecco così che, non appena la madre cominciava a cucinare il ragù all'emiliana, a fiamma bassa e lenta, e quando la casa si riempiva dell'aroma del sugo, cominciavano i guai. Con la figlia che, con toni sempre molto accesi, accusava la madre, la rimproverava, la insultava.

Due anni fa è arrivata la frase che ha fatto scattare la denuncia da parte dell'anziana: "Adesso ci penso io a farti smettere. Se non la pianti di fare il ragù, il ti pianto un coltello nella pancia". Questa la frase riportata nella denuncia, che ha convinto il giudice di pace a procedere con la condanna. Ora la donna dovrà risarcire la mamma con 400 euro e pagherà anche una multa salata di 500 euro per le minacce.