Renzi contro Il Fatto Quotidiano, nuovo scontro a colpi di avvocati

Nuovo capitolo della querelle (ormai di lunghissima data) tra Renzi e Il Fatto Quotidiano. Il leader di Italia Viva ha infatti incaricato i propri legali di procedere con un’azione civile contro il quotidiano diretto tra Marco Travaglio per gli articoli firmati da Carlo Tecce e Tomaso Montanari nell’edizione di ieri. Renzi non ha spiegato il motivo per cui ritiene diffamatori gli articoli del Fatto. Oggi è arrivata la risposta del quotidiano via social: "Renzi annuncia altre denunce al Fatto Quotidiano. Se vuole rettificare siamo qui. Se vuol intimidirci, non ci sono riusciti né B. né Salvini: figuriamoci lui, ridotto com’è".

Renzi vs Il Fatto: i precedenti

Solo lo scorso febbraio Renzi aveva querelato Travaglio per il caso del rotolo di cartagienica con la faccia di Renzi appoggiato sul ripiano di una libreria mentre il giornalista era in collegamento con Tagadà (La7). Travaglio è stato già condannato due volte per diffamazione nei confronti di Tiziano Renzi, padre dell’ex premier.

Quando Renzi annunciò querele a raffica

Ma nel mirino del senatore di Scandicci non sono finiti solo il Fatto e il suo direttore. Il 18 aprile scorso Renzi ha annunciato l’intenzione di voler sporgere querela contro diversi giornalisti e personaggi dello spettacolo. Tra questi Piero Pelù "per avermi definito in diretta TV al concertone 'boy-scout di Licio Gelli"; la giornalista Rai Costanza Miriano "per aver sostenuto che i bambini morti in mare sono morti per colpa 'di un porto aperto da Renzi"; e poi "chi mi ha accusato di essere un ladro per la vicenda banche". "Ovviamente è solo l'inizio" aveva avvertito l’ex premier. "Ormai Renzi è un caso umano - era stato il commento di Travaglio all’Adnkronos - e comunque preferisco ricordarmelo da vivo. Altro non voglio dire perchè lui lo fa apposta, spera di far palare di sé e io non ci casco".