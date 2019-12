Revenge porn, è allarme anche tra i minori: perché denunciare subito è fondamentale

Un fenomeno che non può più essere sottovalutato. "Il revenge porn ha raggiunto, negli ultimi anni, proporzioni allarmanti. I casi di cronaca e gli studi che hanno analizzato il fenomeno della diffusione non consensuale di immagini private a sfondo sessuale a scopo di vendetta evidenziano il rischio di una esposizione generalizzata: nessuno è escluso, dagli adolescenti fino ai rappresentanti delle Istituzioni, passando per personalità pubbliche e per cittadini comuni". A dirlo è Roberto De Vita, presidente dell’Osservatorio Cyber Security dell’Eurispes che considerate la rilevanza e la diffusione del fenomeno in constante evoluzione ha deciso di avviare un ampio e articolato progetto di ricerca sul tema, il primo in Italia, i cui primi risultati saranno presentati tra qualche settimana.

In Italia dall'estate scorsa il revenge porn è reato: così è stato colmato un vuoto normativo che non si poteva più ignorare. E' stato apprvato il ddl cosiddetto “codice rosso” sulla tutela delle vittime di violenza domestica e di genere che introduce anche nuove fattispecie di reato, come ad esempio proprio quelle contro le porno vendette. Il nuovo art. 612 – ter c.p., è proprio relativo alla "diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti". La pena prevista è la reclusione da uno a sei anni e la multa da euro 5.000 a euro 15.000 euro.

Allarme revenge porn: un problema globale

È "un fenomeno globale - avverte il presidente dell'osservatorio - che, ancora una volta, dimostra quanto possa essere fragile l’identità nell’ecosistema digitale. Un recentissimo studio statunitense evidenzia come le persone colpite siano quasi 1 su 10, con percentuali ancora più elevate nel caso dei minori. Se a questo aggiungiamo che il 51% delle vittime contempla la possibilità del suicidio, ci rendiamo conto della gravità del problema".

"Il revenge porn - afferma - è parte di un più ampio fenomeno, la pornografia non consensuale (Ncp), non necessariamente connesso a 'vendette di relazione' e che attiene alla condivisione/diffusione digitale, senza il consenso della persona ritratta, di immagini di carattere sessuale: immagini riprese consensualmente o volontariamente nel corso di un rapporto sessuale o di un atto sessuale ma destinate a rimanere private o ad essere condivise privatamente; immagini carpite da telecamere nascoste; immagini sottratte da dispositivi elettronici; immagini riprese nel corso di una violenza sessuale".

Esistono numerosi siti che diffondono la Ncp e incoraggiano i propri utenti a caricare, per vendetta, foto e video intimi dei loro ex partner. È anche frequente che offrano il servizio nell’ambito di forum, dove gli altri utenti hanno la possibilità di postare commenti dispregiativi o volgari nei confronti delle persone ritratte nelle immagini, che nel 90% dei casi sono donne. Secondo uno studio statunitense del 2014, il 50% delle foto intime sono corredate da nome, cognome e link ai profili social personali, il 20% da indirizzi e-mail o numeri di telefono.

Le ripercussioni del revenge porn sul piano lavorativo

Non possono essere taciute le ripercussioni sul piano lavorativo. Secondo studi di Microsoft e di CareerBuilder, circa l’80% dei datori di lavoro utilizza i motori di ricerca e i social media per raccogliere informazioni sui candidati per i posti di lavoro e, circa il 70% delle volte, ne consegue un’esclusione dovuta ad una cattiva web reputation. Un altro studio del 2019, pubblicato da Cyber Civil Rights Initiative, ha evidenziato come l’8,02% degli adulti intervistati abbia riportato di essere stato vittima di NCP. La maggior parte delle vittime (circa il 70%), ha subìto la condotta dell’attuale partner (31,15%) o di un precedente partner (39,75%).

"I dati riguardanti i minori - prosegue il presidente dell’Osservatorio Cyber Security dell’Eurispes - sono ancora più preoccupanti, anche a causa del crescente uso del sexting. Uno studio condotto nel 2018 in seno alla American Medical Association ha stimato che su 110.380 partecipanti minorenni, rispettivamente il 14,8% e il 27,4% di questi aveva inviato o ricevuto sexts. Inoltre, il 12% aveva inoltrato almeno uno di questi sext senza consenso".

In molti casi, i minori che hanno inviato le loro foto sono stati costretti o hanno ricevuto forti pressioni in tal senso. In base ad un’indagine condotta dal Massachusetts Aggression Reduction Center, al 58% degli intervistati è capitato di ricevere pressioni per inviare sexts. La maggior parte delle volte questi episodi sono avvenuti nell’ambito di rapporti stretti.

Revenge porn, le leggi nel mondo per combatterlo

Sul piano normativo, le Filippine sono state tra i primi Stati ad emanare una legge contro il revenge porn, con l'Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. A seguire, numerosi Stati, in Europa e nel mondo, hanno disciplinato il fenomeno: tra questi figurano Israele (2014), Giappone (2014), Inghilterra e Galles (2015), Scozia (2016), Francia (2016) e 46 Stati Usa (a cui si aggiungono il District of Columbia e Guam).

Perché denunciare immediatamente è fondamentale

"Da un punto di vista tecnico – aggunge Roberto De Vita –, è possibile avere protezione nei confronti dei fenomeni esposti con una denuncia immediata, che attivi l’assistenza di public e private enforcement, rappresentati rispettivamente da reparti specializzati delle Forze dell’ordine, come la Polizia Postale e delle Comunicazioni, e dai consulenti privati che con questi collaborano. Ad esempio, in caso di sextortion, se si è in possesso delle immagini con le quali si sta venendo ricattati, è possibile rintracciarle ed eliminarle. Peraltro, collaborando con siti come Facebook o YouTube, è possibile fornire le immagini; in tal modo, conoscendo già l’impronta del file, questi sono in grado di impedirne la pubblicazione prima ancora che avvenga".

I minorenni sono le vittime più esposte e più vulnerabili: la loro intera vita di relazione è progressivamente strutturata attraverso i social network e costruita attraverso la condivisione di immagini. Un recente report del Dipartimento di Giustizia statunitense ha messo in evidenza come il mercato della pedopornografia si stia sempre più alimentando attraverso le immagini condivise privatamente tra minori stessi e poi diffuse senza il loro consenso, attraverso le immagini rubate ai più giovani o estorte attraverso la sextortion.

Fonte foto: Eurispes