Riccardo e la sua famiglia: "eroi ogni giorno" contro una malattia rara che non li ha sconfitti

Riccardo ha due anni e mezzo e una malattia rarissima e dal nome impronunciabile: leucodistrofia di Pelizaeus-Merzbacher. Talmente rara che in Italia ce l’hanno solo una ventina di persone e 1.500 in tutto il mondo. Quando a nove mesi dalla nascita, dopo una serie infinita di test e tentativi, si è arrivati alla diagnosi definitiva, a mamma Giuliana e papà Roberto fu prospettato un quadro drammatico. “La dottoressa che ce lo ha comunicato ci ha detto che non avrebbe mai camminato, non si sarebbe mai alimentato da solo, che avrebbe dovuto essere tracheotomizzato, per non parlare poi dal punto di vista cognitivo. Invece non è così”, racconta Giuliana a Today.

La malattia infatti non impedisce a Riccardo di avere una vita il più possibile normale e il piccolo sta imparando a interagire con il mondo che lo circonda. Riccardo non controlla capo e tronco, ha un ipotono agli arti superiori e ipertono alle gambe, è ipovedente, ma capisce tutto, dice Giuliana. È seguito ogni giorno in un centro di terapia fisica e riabilitazione a Benevento, a cinquanta chilometri da casa. Cinque mattine a settimana, dopo una notte pressoché insonne perché Riccardo si sveglia un’infinità di volte, lui e la mamma partono alla volta del centro dove il piccolo fa logopedia, psicomotricità e fisioterapia e presto inizierà anche una terapia in acqua. Proprio dal centro è arrivato alla famiglia di Riccardo il consiglio di rivolgersi alla Lega del Filo d’Oro. Dalla provincia di Caserta, dove vivono, Giuliana e Roberto si sono quindi spostati insieme a Riccardo ad Osimo, nelle Marche, per tre settimane di intervento precoce dove un’equipe multidisciplinare ha lavorato su di lui e con lui. Lì, racconta Giuliana, per la prima volta hanno capito come entrare meglio in relazione con lui. “Riccardo capisce tutto ma ha difficoltà con la comunicazione, vorrebbe ma non riesce. Ha tanta voglia di comunicare e imparare”, spiega Giuliana. Al Centro Riccardo ha imparato a comunicare, a far capire cosa gli piace, a percepire gli oggetti e ad interagire con essi grazie anche a tutta una serie di giochi per la stimolazione sensoriale che ora Giuliana e la sua famiglia stanno replicando una volta tornati a casa. E quando Giuliana è a lavoro, Riccardo è con una babysitter che lo tiene il pomeriggio, la quale a sua volta ha imparato i giochi che Riccardo ha scoperto ad Osimo e le è stato insegnato a ripeterli, così può continuare a stimolarlo.

Dopo un anno dalla nascita di Riccardo, Giuliana è tornata al lavoro. Lei e Roberto hanno un negozio di ferramenta. La mattina lei è con Riccardo, il pomeriggio in negozio. “Da quando c’è Riccardo ci vogliono più soldi di prima e non è che abbiamo tutto questo grande aiuto dal punto di vista economico. Ma io avevo anche bisogno di una vita normale, di non dover abbandonare quella che era la mia vita di prima. E comunque io e Riccardo stiamo tanto insieme. Ho scelto di tornare a lavorare anche per non dare ai bambini una famiglia 'malata', non volevamo avessero l’impressione che ogni cosa dovesse venire abbandonata per Riccardo, che comunque prima di essere un bambino con gravi problemi è soprattutto un bambino”. Riccardo infatti ha due fratelli maggiori, Chiara di dodici anni e Andrea di nove. Ovviamente la vita di tutta la famiglia è cambiata con l’arrivo di Riccardo, non poteva che essere così, e lui è il centro di tutto, ma per Giuliana e Roberto è stato importante mantenere anche quella normalità. “E i bambini sono stati felici di essere coinvolti nelle attività del centro di Osimo, hanno vissuto quell’esperienza molto serenamente, sono abituati a vedere il fratello che fa terapia. Abbiamo trovato una professionalità e un’umanità che non si incontrano facilmente. Bisogna smuovere un po’ le coscienze, far capire quanto possono essere utili questo tipo di interventi”, dice Giuliana.

“I bimbi piccoli e le loro famiglie vengono presi in carico al Centro di Osimo non soltanto dal punto di vista sanitario, ma anche sotto il versante psicologico. Trovano un sostegno, un confronto con le altre famiglie, l’incontro con i servizi sociali, per avere un aiuto sul panorama normativo e tutte le indicazioni utili che serviranno poi per avere servizi e assistenza”, spiega a Today Patrizia Ceccarani, direttore scientifico della Lega del Filo d’Oro. “C’è un lavoro costante con l’utente e le famiglie. Ogni situazione è diversa ma cerchiamo di rendere il loro soggiorno nel centro durante le settimane di intervento precoce un momento costruttivo e piacevole. Le terapie sono aperte e lavoriamo anche per il coinvolgimento totale di tutti i membri della famiglia e anche dopo, con una rete di assistenza territoriale per aiutare le famiglie gomito a gomito nel trovare soluzioni migliori una volta rientrate nella quotidianità”.

Fino a non molti anni fa, i bambini sordociechi e quelli con altre gravi patologie erano considerati una “tabula rasa”, ricorda Ceccarani, perché “non c’era alcuna possibilità di intervento. Erano completamente isolati, insieme alle loro famiglie”. Oggi questi bambini sono dei veri e propri “eroi ogni giorno”, che grazie ai percorsi riabilitativi dell’equipe interdisciplinare della Lega del Filo d’oro imparano ad utilizzare al meglio le loro abilità residue. Ed #eroiognigiorno è l’hashtag della campagna per la raccolta fondi lanciata dalla Lega in occasione delle Giornata mondiale delle malattie rare a cui si può contribuire fino al 31 marzo con sms o chiamata da rete fissa al numero solidale 45514 e aiutare questi bimbi “così fragili e così speciali, che lavorano tantissimo per fare quelli che per noi sono gesti semplicissimi mentre per loro sono conquiste straordinarie, ottenute con grande difficoltà, un passo in più verso l’autonomia”, conclude Ceccarani. Eroi ogni giorno, così come lo sono anche le loro famiglie. Come sono Riccardo e Giuliana, Roberto, Chiara e Andrea.