Coronavirus e cura della casa, l'arte zen del "riordino" come anti-stress

Eliminare gli oggetti superflui che non ci emozionano più o che utilizziamo poco, consente di liberarsi da tutte quelle emozioni non costruttive che danneggiano la nostra quotidianità. E’ questo uno dei segreti contenuti nell’arte Zen del “Riordino”, utilissima soprattutto in questi giorni di quarantena. Ma cosa si intende per riordino? “Prima di tutto – spiega l’home stylist Viviana Grunert - il senso sta nel comprendere la differenza tra ordine e riordino. Tutti sappiamo cosa possa significare una casa in ordine o un cassetto ordinato perché ci viene subito alla mente qualcosa di curato, bello, pulito. Il riordino, invece, è lo step successivo: si tratta di catalogare, di dare alle cose una disposizione migliore. Riordinare è prendere il controllo della propria casa e dei propri ambienti”.

La differenza tra ordine e "riordino"

Passare dall’ordine al riordino significa rendere automatico il suo mantenimento, mentre dall’ordine è facilissimo ricadere nello scompiglio. La filosofia Zen vede il riordino materiale come qualcosa di incredibilmente vantaggioso per lo spirito: libera la mente, aiuta a staccarsi dal passato, a dare maggior valore alle cose ritenute preziose e di conseguenza a diminuire gli acquisti inutili. Al contrario, non farlo, porta a vivere nel caos, esteriore e interiore e perdere tempo prezioso che potrebbe essere dedicato a ciò che veramente si desidera fare. “Riordinando ci prendiamo cura delle cose che amiamo, le teniamo tra le mani, gli diamo il posto che meritano - ribadisce la Grunert – e questo ci fa stare bene, riporta in noi la sensazione di quando le abbiamo prese e ci fa ritrovare il perché. Inoltre organizzare i nostri spazi, ad esempio quello di lavoro, ha effetti stupefacenti sulla nostra produttività. Uno spazio disordinato ci fa perdere dal 20% al 40% del lavoro giornaliero”.

Quali sono quindi le due cause principali del disordine? La fretta e l’accumulo. Due elementi questi strettamente collegati, come tiene a precisare la home stylist. “Partiamo dalla fretta, siamo donne impegnate e abbiamo sempre mille cose da fare. Per quanto compiliamo scrupolosamente le nostre to-do-list, quasi mai lasciamo spazio ad una sessione di riordino. E quindi ci diciamo le solite frasi: ‘lo appoggio un attimo qui’, ‘poi gli troverò un posto’ o ancora ‘intanto lo infilo in questo cassetto, dopo sistemerò’. Ed ecco che arriva l’accumulo, frutto del rimandare e dell’acquisto compulsivo, e nel giro di qualche giorno saremo immerse nel disordine”, incalza Viviana Grunert. “La soluzione a tutto ciò è il decluttering, letteralmente “fare spazio”, ma più nello specifico si tratta di liberarci di tutto ciò che non ci emoziona più, del superfluo, che non usiamo, ma che per qualche motivo lasciamo ancora lì, nei cassetti, impilato negli armadi”.

Studi scientifici affermano che questa azione sia fisicamente liberatoria. Metaforicamente, eliminando il superfluo dai propri spazi ci si spoglia di tutte quelle emozioni non costruttive che danneggiano la quotidianità. In periodi come questi, creare routine capaci di tenere alto l’umore, è fondamentale. “Credo che questa quarantena ci stia offrendo la possibilità di fare tutto ciò che di solito rimandiamo. Prediamoci tempo per fare anche questo, per noi. Attenzione però a non trasformarlo in stress. Riordinare deve diventare un anti-stress, ciò che rilassa e fa staccare dalla realtà per un po’” conclude Viviana Grunert. “Anche qui infatti consiglio di darsi delle scalette precise, di definire un tempo e degli obiettivi. Entrare in una stanza disordinata e dire “oggi la sistemo tutta” può provocare ansia. La cosa sarà difficile, stancante e se non ci si riesce è anche frustrante. Ponendosi invece degli obiettivi precisi, tramite delle liste settimanali, divise per 30 minuti al giorno o un paio d’ore in un’unica volta, diventerà un’attività di cui si sentirà quasi la necessità”.

Chi è Viviana Grunert

Viviana Grunert è home stylist, fondatrice del blog “Dettagli di Stile” dove condivide approfonditi articoli sull’home styling e dove spesso anticipa le nuove tendenze per la casa. Ha creato VGFlowerStudio che da anni aiuta le persone ad organizzare la propria vita attraverso le To Do List. È cofondatrice di Bruno Editore, la casa editrice che ha portato gli ebook in Italia nel 2002. È autrice del libro “La Nuova Legge di Attrazione”, tradotto in 4 lingue e diventato Bestseller Amazon in tutto il mondo. È speaker in prestigiosi eventi di formazione ed è stata ospite del TG4 per parlare della nuova professione di “Home Stylist”. Info e rassegna stampa su www.vivianagrunert.it

