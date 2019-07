Treni, lunedì nero: Italia spaccata in due, ritardi e disagi per un incendio

Lunedì nero sul fronte della circolazione ferroviaria: l'Italia di fatto è spaccata in due a causa dell'incendio di una cabina elettrica dell'Alta Velocità. Non si esclude l'atto doloso, al momento. Il rallentamento del traffico ferroviario nel nodo di Firenze è avvenuto a causa dell'intervento della Polfer e dei vigili del fuoco per un principio di incendio a un tombino e a una cabina dell'impianto di alimentazione a Campo di Marte.

Ferrovie, circolazione in tilt: ultime notizie

L'allarme è scattato dopo la segnalazione di un motorista di un treno merci che ha visto il fumo e sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, Polfer, Digos e polizia scientifica che ha effettuato i rilievi. Dalle prime ipotesi degli investigatori si tratterebbe di una manomissione di origine dolosa. Già in passato si sarebbero registrati casi simili sulla stessa linea.

Poco dopo le 5 di mattina è stata sospesa la circolazione ferroviaria fra Rovezzano e Firenze Campo Marte sulle linee Direttissima e convenzionale fra Roma e Firenze per accertamenti dell'Autorità Giudiziaria dopo l'incendio di una cabina elettrica dell'Alta Velocità. Rfi, che ne ha dato tempestivamente notizia, spiega che "è in corso la riprogrammazione del traffico ferroviario". Inevitabili e già registrati numerosi ritardi e disagi.

Poi la circolazione è ripresa, ma traffico ferroviario ancora fortemente rallentato nel nodo di Firenze con ripercussioni per la circolazione sulle linee alta velocità e convenzionale.

Per quanto riguarda il trasporto regionale sono interessati in particolare i collegamenti fra Firenze, Arezzo e il Valdarno e fra Firenze e Borgo San Lorenzo via Pontassieve.

Incendio Rovazzano (Firenze): grossi ritardi per i treni

Le conseguenze sulla circolazione sono pesanti sia per i convogli provenienti da Nord (Milano e Bologna), sia per quelli da Sud (Napoli). I ritardi sono stati fino a 3 ore. L'incendio è avvenuto all'altezza della stazione di Rovezzano, alla periferia di Firenze.