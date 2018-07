Salmonella, ritirato dagli scaffali salamino di puro suino

E' stato ritirato dal mercato un lotto dei salamini di puro suino Cavalleri Carni. Sul sito del Ministero della Salute in data 19 luglio è stato pubblicato un comunicato di richiamo di un prodotto considerato pericoloso per la salute dei consumatori per presenza di salmonella. Si tratta, appunto, di un lotto di salamini di puro suino a marchio Cavalleri Carni. Il prodotto interessato è distribuito in singole unità e in filze con data di produzione 16-05-2018 e data di scadenza 16/05/2019. I salamini richiamati sono stati prodotti da Cavalleri Carni Srl di Cavalleri Angelo e figli nello stabilimento di Paitone (BS) in via Italia 47.

Secondo quanto riferito dal Ministero, il richiamo è stato reso necessario “per la presenza di Salmonella spp”. Il Ministero della Salute invita dunque coloro che avessero acquistato questo prodotto a restituirlo “in quanto non conforme per salmonella”. L’avviso di richiamo è stato comunicato anche da Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, che a scopo precauzionale raccomanda ai clienti che hanno acquistato il lotto sopra indicato di non consumare i salamini con la data di scadenza segnalata e a consegnarli al rivenditore o al Servizio igiene degli alimenti e nutrizione della ASL locale.