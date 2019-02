Alice a 16 anni cammina per la prima volta: "Felicità"

La Iena Matteo Viviani ha accompagnato Alice, 16 anni, disabile, a camminare per la prima volta in vita sua. Il padre, Mirko, aveva visto su Internet i progetti e gli studi dei nuovi esoscheletri studiati proprio per questo. Ha deciso di contattare la redazione del programma televisivo, che ha deciso di aiutare Alice a provare per una volta “la sensazione di una passeggiata”, trasformandola in una ragazza bionica grazie a un robot. Una bella storia, che merita di essere vista e raccontata.

Il video non può non commuovere: vedere Alice che si alza in piedi e camminare per la prima volta è incredibile: “È strano però, è bello, mi sento un gigante, camminare è stupendo”, dice la ragazza.

Alice, che non ha mai dato un nome alle sedie a rotelle, per non affezionarsi visto che le deve cambiare spesso, con l’esoscheletro che deve lasciare perché la sua era una prova, cambia idea. Il nome che sceglie è semplice: “Felicità”. Forza Alice!

Matteo Viviani è andato a indagare fin dove si potrà arrivare con esoscheletri e robot. Per la riabilitazione è un nuovo universo tutto ancora da scoprire. Provando di persona quello che ci promette il futuro, fino a conoscere e stringere la mano a un umanoide dotato di intelligenza artificiale, un vero “cucciolo di robot” che ha occhi che seguono gli oggetti e anche una pelle capace di sentire.

Robot: Alice, che cammina per la prima volta con l'esoscheletro