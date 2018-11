"Vecchi e down mi fanno schifo": la vera storia del video di Rocco Casalino

"I vecchi mi fanno schifo. E tutti i ragazzi down... mi danno fastidio". Parola di Rocco Casalino, portavoce del premier Giuseppe Conte nonché capo della comunicazione del M5s, immortalato in un vecchio filmato di ArcadeTv7 (canale satirico su YouTube), ora rilanciato da Dagospia e ripreso oggi da alcuni (illustri) quotidiani. Si tratta di una fake news, e in questo articolo vi spieghiamo perché. "Fin da bambino, da sempre, i vecchi mi fanno schifo. E tutti i ragazzi down… mi danno fastidio", diceva Casalino, spiegando di non avere "nessuna voglia di relazionarmi a loro, nessuna voglia di aiutarli, poveretti che gli è capitata sta cosa ma non voglio occuparmene". E a chi gli contestava la parola "schifo", lui spiegava: "E' come fa schifo a te il ragno…io provo fastidio". "E' proprio imbarazzo - ribadiva - non so come spiegarlo, non voglio perderci tempo…non mi va di stare con i vecchietti, non voglio stare dietro ai bambini, non voglio fare bambini, non mi va di stare dietro a uno che è down, che non capisce niente…".

Il filmato è finito a stretto giro nel mirino del senatore Pd Davide Faraone: "Caro Casalino, a te fanno schifo i ragazzi down e le persone anziane, a noi fai schifo tu e un governo che ti tiene ancora a Palazzo Chigi e non ti caccia immediatamente. Degno allievo di Grillo". Il riferimento è alle battute sull'autismo fatte dal garante del M5s durante Italia 5 Stelle e costategli le pesanti critiche degli esponenti dem. E dal Pd arriva anche la richiesta al premier Conte di rimuovere dall'incarico il suo portavoce. "Le cose sono due: o Casalino quando offendeva persone con la Sindrome di Down, anziani e bambini non era in sé, e allora ha bisogno di un ottimo psicologo; oppure crede davvero a quello che dice e allora non può stare a Palazzo Chigi. Non è la prima volta che lo sentiamo pronunciare frasi offensive e discriminatorie; l'imbarazzo di Conte si palesi in un licenziamento per il portavoce di Palazzo Chigi", afferma il senatore del Pd Edoardo Patriarca. Casalino "non è degno di lavorare per il governo in un ruolo così importante", è il commento del senatore di Forza Italia Giuseppe Mangialavori, in merito al vecchio video, diffuso in queste ore, che "conferma la bassezza morale di un ex concorrente di reality inspiegabilmente riuscito ad affermarsi quale guru della comunicazione del Movimento 5 Stelle".

La vera storia del video di Rocco Casalino

Ma facciamo chiarezza, perché su questo video nessuno ha indagato a fondo. Il video che sta facendo indignare gli utenti della rete e che ritrae Rocco Casalino (all'epoca dei fatti era appena uscito dal Grande Fratello) mentre sta pronunciando le frasi "mi fanno schifo i vecchi e i down" non è altro che un vecchio filmato in cui l'attuale portavoce del premier metteva in pratica le lezioni apprese in un corso di recitazione al Centro Teatro Attivo di Milano (come si può leggere chiaramente sulla lavagna). E' una bufala bella e buona, dunque, tacciare Casalino di odio nei confronti di anziani e portatori della sindrome di Down.

In realtà, Rocco Casalino aveva già spiegato la sua posizione su un caso analogo in diverse circostanze, sia con una lettera inviata a Dagospia, sia con un intervento sul blog di Beppe Grillo. La lettera, che precisava il senso del famoso video delle Iene in cui Casalino si lamentava della "puzza dei rumeni", era stata pubblicata già nel 2014 sul blog di Beppe Grillo. La riproponiamo qui sotto integralmente:

“13 anni fa frequentavo il “Centro Teatro Attivo” di Milano. In un corso di recitazione si sviluppò lo studio dei personaggi e a me fu affidata l’interpretazione di un personaggio snob, classista, xenofobo e omofobo. Per questa interpretazione, dovevo usare un linguaggio paradossale ed estremista. Per sbeffeggiare l’ipocrisia di molti personaggi pubblici, interpretai questo ruolo politicamente scorretto in una intervista alle Iene, utilizzando lo studio fatto nel corso di recitazione. Quindi riprendo dei luoghi comuni sul presunto odore della pelle di persone indigenti e di rumeni. Cosa ancora più grottesca e assurda visto che all’ intervista era presente la mia compagna e convivente di allora, originaria di un Paese dell’Est Europa. Qualche giorno dopo, raccontai in un’intervista rilasciata a Maurizio Costanzo, con miei amici e parenti presenti a testimoniare la mia assoluta lontananza da idee razziste, classiste o xenofobe e mettendo quindi nel giusto contesto di recitazione le parole assurde e paradossali di quella intervista. Le posizioni razziste e xenofobe sono quanto di più lontano dalla mia persona. Ora è successo che, improvvisamente, i 30 secondi di quell’intervista alle “Iene” avrebbe subito utilizzato la macchina del fango. Forse la risposta alle mie domande è che l’obiettivo è cercare di infangare me, per colpire indirettamente il M5S?”. Rocco Casalino".

In quel caso - chiariamo ancora una volta - ci si riferiva ai contenuti di un'intervista rilasciata a Le Iene, mentre stavolta lo spezzone è ricavato da un incontro di Casalino con gli studenti di una scuola della provincia di Milano. Il video risale al 2014 ed è un estratto di un incontro con gli studenti del corso di giornalismo, durante il quale Rocco Casalino sta interpretando un personaggio, mettendo in pratica il suo studio sul "politicamente scorretto", parlando di come portare avanti in modo convincente una tesi assurda, illogica e controversa. Nulla a che vedere con episodi di odio, di razzismo o di maleducazione da parte dell'uomo della comunicazione del Movimento 5 Stelle. Qui sotto, un altro video girato la stessa mattina del filmato di ArcadeTv. E' palese che si tratta(va) di un'esercitazione con i ragazzi con la simulazione di una conferenza stampa.

Oggi il portavoce del premier Conte ha scritto un post sul blog delle Stelle, per spiegare la sua posizione: "Oggi la stampa italiana pubblica vere e proprie bufale sul mio conto, con il solo obiettivo di colpirmi, infangarmi e mettere in dubbio la mia professionalità. Questa volta è stato pubblicato un video che risale ad oltre 10 anni fa, quando frequentavo il "Centro Teatro Attivo" di Milano, come si vede benissimo dalla lavagna alle mie spalle. In quel corso si sviluppava lo studio dei personaggi, li si interpretava, forzandone i caratteri in maniera anche paradossale e provocatoria. Le mie parole sono inserite in quel contesto e non rappresentano assolutamente il mio pensiero, né oggi né allora. Non capirlo è un atto di assoluta malafede. Gli articoli pubblicati dal Giornale, dal Messaggero, dal Corriere della Sera sono vere e proprie bufale. Non hanno verificato nulla e hanno raccontato ai loro lettori assolute falsità lesive della mia persona. Già qualche anno fa è uscito fuori un altro spezzone di video in cui dicevo cose volutamente paradossali e già in quell’occasione avevo chiarito e spiegato. Nessun giornale si è preso la briga di riportare le mie spiegazioni di allora e di verificare il contesto di quel video. Continuerò a lavorare con serenità e procederò a querelare chi ha diffuso menzogne sul mio conto. Spero che chi continua a insultarmi chieda scusa".