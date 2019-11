Roula Khalaf, la prima donna direttore del Financial Times in 151 anni di storia del giornale

Roula Khalaf è la prima donna a guidare il Financial Times, principale quotidiano economico-finanziario del Regno Unito fondato nel 1888. Khalaf, 64 anni, esperta di affari internazionali, prenderà il posto di Lionel Barber, storico direttore del FT da 14 anni. Il suo nome è stato scelto dopo più di un anno di ricerche e colloqui interni da parte della proprietà del giornale, il colosso dell'informazione finanziaria Nikkei, spuntandola su tre rivali uomini, come ricorda il Guardian.

Nata a Beirut, con doppio passaporto britannico e libanese, Roula Khalaf è al Financial Times dal 1995 e dal 2016 ha ricoperto il ruolo di vicedirettore, dopo essere stata corrispondente dal Nord Africa e dal Medio Oriente e aver guidato la sezione Esteri del quotidiano, coordinando anche diverse iniziative e progetti editoriali. Parla francese e arabo e ha studiato negli Usa prima iniziare a carriera giornalista come reporter presso la rivista Forbes.

Some personal news: am thrilled to be appointed the next FT editor. What a privilege to follow the great ⁦@lionelbarber⁩ pic.twitter.com/Sboqw48lhR