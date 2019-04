Ryanair, bufera sul nuovo supplemento: 25 euro per i bambini al di sotto dei due anni

Nuovo supplemento per chi vola con Ryanair: la compagnia low cost dopo la controversa policy bagagli al centro della multa dell’Antitrust da 3 milioni di euro ( su cui pesa la sospensiva del Tar), Ryanair ha introdotto un nuovo extra costo per i passeggeri, in particolare i più piccoli.

Ryanair nuovo supplemento neonati

Occhio al dettaglio dei prezzi: è solo al momento del pagamento che il nuovo balzello diventa chiaro.



Screen shot da sito Ryanair

La compagnia low cost ha introdotto il "Supplemento neonati", ovvero un costo extra di 25 euro a tratta per i bambini sotto i due anni di età che viaggiano in braccio ai loro genitori. Fino ad ora, infatti, un bebè che non occupasse il posto a sedere non era destinatario di nessun sovrapprezzo.

Il caso è però esploso negli ultimi giorni, dopo le proteste di numerosi clienti sui social network e quelle più formali di alcune associazioni dei consumatori. Lo “Sportello per i diritti”, per esempio, denuncia la mancata trasparenza e sottolinea come questa “prassi sia contraria ai regolamenti europei, invitando pertanto la compagnia aerea a modificare le sue pratiche”.

La scelta di Ryanair, inoltre, appare singolare anche e soprattutto nel contesto in cui un adulto – grazie alle promozioni offerte ciclicamente dal vettore – potrebbe trovarsi a pagare una tariffa inferiore a quella (standardizzata) di un bebè.

Ryanair come funziona il nuovo supplemento neonati

Non è chiaro a che titolo venga richiesta questa somma, ma da oggi chi viaggia con un neonato e proverà ad acquistare un biglietto sul sito di Ryanair si troverà tra i costi un supplemento di 25 euro a tratta.

L'esistenza del supplemento viene riportata sul sito della compagnia. Nella tabella dei "supplementi", un documento che risulta aggiornato al 18 aprile, Ryanair esplicita i 25 euro di extra costo che si pagano sia che si prenoti attraverso il sito, che aggiungendo il servizio - dopo la prenotazione - direttamente in aeroporto.