Ryanair, chi ha prenotato entro il 31 agosto non pagherà il bagaglio a mano

Contrordine. Ryanair fa parziale marcia indietro e concede ai passeggeri che hanno prenotato un volo entro il 31 agosto, di portare a bordo un bagaglio di 10 kg senza pagare nessun costo extra.

Per chi ha prenotato in anticipo, non valgono dunque le nuove regole per il bagaglio a mano introdotte dalla compagnia irlandese e che entreranno in vigore l'1 novembre 2018.

Inizialmente, infatti, la compagnia low cost irlandese aveva comunicato che le nuove regole avrebbero avuto effetto per le prenotazioni dal 1° settembre in avanti, per poi però applicarle anche alle prenotazioni precedenti attraverso una email ai propri clienti in cui si invitava a prendere atto delle novità.

L'esposto del Codacons e il dietrfront di Ryanair

I viaggiatori si sono così trovati costretti ad acquistare l'imbarco prioritario a 8 euro per per assicurarsi la possibilità di portare in cabina il trolley da 10 chili. Immediata la reazioni delle associazoni dei consumatori. Il Codacons è intervenuto con un esposto all'Enac e all'Antitrust e alla fine, forse anche per evitare un cattivo ritorno di immagine, Ryanair ha preferito tornare sui suoi passi. Oltre a concedere la possibilità di portare il bagaglio a bordo gratis, la compagnia ha riaccreditato 8 euro alle circa 50mila persone che avevano acquistato l'imbarco prioritario.

Che bagaglio posso portare? Ecco le nuove regole

Nulla cambia invece per chi ha acquistato un biglietto dopo il 31 agosto o ha intenzione di acquistarlo in questi giorni. In questo articolo (qui il link) abbiamo cercato di spiegare con chiarezza che cosa prevede la nuova policy sui bagagli.