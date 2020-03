Agente della scorta di Salvini positivo al coronavirus

Un poliziotto della scorta di Matteo Salvini è risultato positivo al coronavirus. A quanto apprende l'Adnkronos, si tratta di un agente del dispositivo di sicurezza che non è stato a stretto contatto con il leader della Lega nell'ultimo periodo né in auto né accanto a lui. Per gli altri colleghi della scorta è scattata la quarantena di 14 giorni. Salvini, informato del caso di positività, si sarebbe detto tranquillo e pronto a sottoporsi a tampone se necessario e se gli verrà richiesto.