Salvini contro Rubio, che attacco sui social: "Non sei uno chef, sei uno stupido"

Botta e risposta al vetriolo, a colpi di tweet, tra il leader della Lega Matteo Salvini e Chef Rubio, che ieri ha dedicato due post alla sparatoria nella Questura di Trieste dove hanno perso la vita due agenti di polizia, Pierluigi Rotta e Matteo Demenego. A dare fuoco alle polveri è ancora una volta lo chef, con una serie di tweet lanciati dal suo account Twitter. "Per servire il Paese (i cittadini, no i coglioni che vi mandano a morire) bisogna essere dei virtuosi - scrive Rubio in un primo tweet -. Viverla come missione e non come lavoro, essere impeccabili, colti, preparati fisicamente e mentalmente così da gestire qualsiasi imprevisto. I colpevoli sono sopra non sotto".

Salvini contro Rubio, l'attacco sui social: "Non sei uno chef, sei uno stupido"

"Libero e Il Giornale - prosegue Rubio - che me odiano e se potessero farmi scomparire dalla faccia della Terra lo farebbero, dicono la stessa cosa: Omicidio di Stato. Chi è lo stronzo? Ah no, loro so fasci e lo possono dire. Certo che siete strani forte eh". Poi, in un altro post, Rubio spara a zero su Salvini: "Invece di dire 'Sono una merda compaio a fare il pianto greco solo quando muoiono ma quando sono in vita li faccio lavorare nella totale insicurezza a rischio della loro vita e di quella dei cittadini' scrive ste trovate. @matteosalvinimi & Co responsabili di queste morti".

A stretto giro arriva la replica del leader leghista: "A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio. Non sei uno 'chef', sei uno stupido'".

A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.

Non sei uno “chef”, sei uno stupido. pic.twitter.com/ZZ8MVLyBI4 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 5 ottobre 2019





Ribatte Rubio: "E puntuale l'ominicchio messo di fronte alle sue responsabilità, al suo essere una nullità in campo politico e sui social (almeno io le mie cose me le scrivo da solo) e al suo fare tutto tranne che ciò per cui è pagato (anche da me ), fa il bulletto senza però scalfirmi", cinguetta lo chef.

#MatteoSalvini invece di postare foto in cui sei abbracciato a persone che servono il Paese🇮🇹 ( de tutti, non solo il tuo ) che lasci morire senza la benché minima tutela, invece di sederti dalla D’Urso o anda’ a prende’e pizze da Lilli @OttoemezzoTW, spegni i social e lavora! pic.twitter.com/fJd0LqkaHM — Chef Rubio (@rubio_chef) 5 ottobre 2019





FERMATE TUTTO: Il fratello mi ha minacciato di morte, Telegiornali e i giornalisti assetati di scoop che vogliono intervistarmi, un popolo alla deriva capitanato da criminali folli che gettano benzina sul fuoco. Io vi ricordo che sono morte due persone e pare che so STATO🇮🇹 io. — Chef Rubio (@rubio_chef) 5 ottobre 2019





Grazie ai politici infami che sfruttano dichiarazioni chiare di denuncia per sciacallare e buttare benzina sul fuoco. Grazie agli analfabeti funzionali. Grazie a tutti voi per questo odio senza senso. Fratello, rispetto il tuo dolore, ma non hai compreso https://t.co/cKDcK616vW — Chef Rubio (@rubio_chef) 5 ottobre 2019