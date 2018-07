"Vade retro Salvini", l'affondo di Famiglia Cristiana. Il ministro: non sono Satana

E' la classica copertina "destinata a far discutere" quella del prossimo numero di Famiglia Cristiana, in edicola da domani. E in effetti, a giudicare dalle prime avvisaglie, sembra che i pronostici saranno rispettati. Nell'immagine si vede raffigurata una mano che si leva verso il volto di uno sconcertato ministro degli Interni; sotto, il titolo: 'Vade retro Salvini'.

"Vade retro Salvini'? Addirittura... Satana! Non penso di meritare tanto", ha replicato il ministro degli Interni. "Non penso di meritarmi l'accostamento al Diavolo... se è così" la copertina "mi pare di pessimo gusto. E irrispettosa nei confronti di qualcuno che dovrebbe avere nel perdono la sua prima dote".

"Ho la gioia di avere quotidianamente il sostegno di tante donne e uomini di chiesa - ha aggiunto Salvini - C'è modo e modo di pensarla anche all'interno delle gerarchie ecclesiastiche. Ricordo che un principio vigente del cattolicesimo, riscontrabile su internet, dice che l'accoglienza è un dovere nella misura del possibile. E penso che con i numeri che abbiamo la misura del possibile in Italia sia colma o quasi".

Che cosa c'è nel prossimo numero di Famiglia Cristiana

Le critiche della rivista riguardano ovviamente le posizioni di Salvini sulla questione migranti. Come spiega AdnKronos, nel prossimo numero Famiglia Cristiana fa il punto sull'impegno della Chiesa italiana. Il giornale apre l'inchiesta con le riflessioni della presidenza della Conferenza episcopale italiana: "Rispetto a quanto accade non intendiamo (...) né volgere lo sguardo altrove, né far nostre parole sprezzanti e atteggiamenti aggressivi. Non possiamo lasciare che inquietudini e paure condizionino le nostre scelte, determino le nostre risposte, alimentino un clima di diffidenza e disprezzo, di rabbia e rifiuto". La rivista riprende poi le prese di posizione più significative di numerosi vescovi sul tema dell'accoglienza.