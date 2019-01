Salvini, che attacco a Fabio Fazio: "In un mese guadagna quanto me in un anno"

Prima parla di misure di sicurezza e promette "più poliziotti", poi - nel mezzo di una diretta Facebook dalla Magliana a Roma, dove stamattina c'è stato un agguato a colpi di pistola davanti ad un asilo nido - Matteo Salvini attacca Fabio Fazio. Tra i due, come è noto, non scorre buon sangue. Salvini non è mai andato nel salotto di "Che tempo che fa", nonostante gli inviti del conduttore di Rai1. Oggi, dicevamo, l'affondo (video sotto). "Stanotte ho dormito quattro ore e sono orgoglioso del mestiere che faccio, anche se qualcuno poi critica - dice Salvini -. Senza alcuna invidia o gelosia ho fatto due conti a spanne: Fabio Fazio guadagna in un mese quanto il ministro dell'Interno guadagna forse in un anno. Un mese per andare a fare lo show in tv, un anno per fare il ministro che si occupa della sicurezza di 60 milioni di persone".

Salvini contro Fazio: l'attacco sullo stipendio del conduttore Rai

"Ma non farei mai cambio per nulla al mondo, perché faccio il mestiere più bello del mondo, sono fortunato, sono felice e sono orgoglioso del sostegno e dei risultati che riesco a ottenere - precisa Salvini -. Non mi interessano i quattrini: li lascio volentieri ad altri. Ma chiedo rispetto". In ogni caso, aggiunge smorzando i toni, "Fazio mi è pure simpatico, anche perché era amico ed estimatore come me di Fabrizio De André, di cui domani ricorre il 20° anniversario della morte".

Di un "caso Fazio" - che peraltro secondo gli ultimi rumors sarebbe in procinto di "migrare" su Rai3 - aveva parlato recentemente l'altro vicepremier, Luigi Di Maio, auspicando che "l'azienda della tv pubblica avvii presto un'azione sul tema delle retribuzioni e delle società di produzione esterne". Oggi Fazio finisce nel mirino di Salvini a poche ore dalla polemica tra governo e Rai, dopo lo scontro sui migranti scatenato dalle dichiarazioni di Claudio Baglioni rilasciate durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione del Festival di Sanremo. "L'Italia si è incattivita e io mi sento sconfitto", aveva detto il direttore artistico del Festival riferendosi al caso della Sea Watch e Sea Eye. "Canta che ti passa, lascia che di sicurezza, immigrazione e terrorismo si occupi chi ha il diritto e il dovere di farlo", era stata la replica secca di Salvini.