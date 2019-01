"Disumanità", "sei un milionario, bacioni": tra Fazio e Salvini lo scontro è totale

Tra Fabio Fazio e Matteo Salvini volano gli stracci, ancora una volta. C'è stato un botta e risposta al vetriolo tra il conduttore di "Che tempo che fa" e il ministro dell'Interno. Fazio su Twitter ha scritto la sua sullo sgombero e la chiusura del Cara di Castelnuovo di Porto, in provincia di Roma, parlando apertamente di una "prova di disumanità e incoerenza". E il leader della Lega, che non perde occasione per bacchettare il conduttore Rai citando il suo stipendio versato dalla tv di Stato, ha replicato sentendosi chiamato in causa.

Fabio Fazio e Matteo Salvini: i migranti e lo stipendio del conduttore Rai

"Lo sgombero del Cara di Castelnuovo di Porto è un'ulteriore prova di disumanità e incoerenza. Cancellare ogni tentativo di integrazione aumenta l'insicurezza. E soprattutto aumenta disperazione e ingiustizia", ha scritto il conduttore sul proprio profilo Twitter intervenendo nel dibattito sui migranti.

Piccata (e quasi immediata) la replica del ministro dell'Interno: "Il milionario (a carico degli italiani) dice che sono disumano. Più si arricchiscono, più perdono il contatto con la realtà. Incassa che ti passa, io vado avanti nel nome del buon senso e del rispetto delle regole. Bacioni", il saluto finale.

Tra i due, come è noto, non scorre buon sangue. Salvini non è mai andato nel salotto di "Che tempo che fa", nonostante gli inviti del conduttore di Rai1. Anche la scorsa settimana Salvini era tornato sull'argomento 'stipendio di Fabio Fazio', una sorta di ossessione per il ministro dell'Interno. "Stanotte ho dormito quattro ore e sono orgoglioso del mestiere che faccio, anche se qualcuno poi critica - aveva detto Salvini -. Senza alcuna invidia o gelosia ho fatto due conti a spanne: Fabio Fazio guadagna in un mese quanto il ministro dell'Interno guadagna forse in un anno. Un mese per andare a fare lo show in tv, un anno per fare il ministro che si occupa della sicurezza di 60 milioni di persone. Ma non farei mai cambio per nulla al mondo, perché faccio il mestiere più bello del mondo, sono fortunato, sono felice e sono orgoglioso del sostegno e dei risultati che riesco a ottenere. Non mi interessano i quattrini: li lascio volentieri ad altri. Ma chiedo rispetto". In ogni caso, aveva aggiunto smorzando i toni, "Fazio mi è pure simpatico".

Secondo gli ultimi rumors, Fabio Fazio sarebbe pronto a fare le valigie con il suo "Che tempo che fa".