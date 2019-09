Il giornalista Rai provoca Salvini: "Sei mesi e ti spari". Avviato un procedimento disciplinare

"Sei mesi e ti spari". È bufera sul caporedattore di Rai Radio1, Fabio Sanfilippo, che in un post del 4 settembre scorso criticava aspramente l’ex ministro degli Interni Matteo Salvini: "Ti sei impiccato da solo, e questo è evidente - si legge sulla pagina Fb del giornalista -. Io ne sono felice. Vabbè, si era capito. Ora perderai almeno il 20, 25 per cento dei consensi che ti accreditano i sondaggi, lo sai? E che fai? Non hai un lavoro, non sai fare niente, non hai un seggio da parlamentare europeo, hai perso il posto da ministro, certo stai in parlamento. Con la vita che ti eri abituato a fare tempo sei mesi e ti spari nemico mio". Una frase forte che qualcuno ha letto come un invito al suicidio, anche se per la verità ha più il sapore del dileggio e della provocazione.

"Penso che perderai pure la segreteria della Lega nord o cosa si chiama" argomenta ancora Sanfilippo. Quindi un altro affondo: "Quello che non ti perdonerò è di aver plagiato la mente dei miei due nipoti, con i miei figli non ci sei riuscito, cazzo. Ma li recupero, fidati. Mi dispiace per tua figlia, ma avrà tempo di farsi seguire da persone qualificate”.

La replica di Matteo Salvini: "Se la prende con una bimba di sei anni"

Salvini ha risposto per le rime: "Questo capo redattore della Rai mi invita al suicidio e se la prende con mia figlia, dicendo che le servirà un percorso di recupero facendola seguire “da persone qualificate" si legge sulla pagina facebook del segretario del Carroccio. "Giornalista del servizio pubblico pagato dagli italiani, ma come si permette? Questi sono i colti, democratici, “intellettuali”: prendersela con una bimba di 6 anni... Non lo odio, mi fa solo pena, gli mando un abbraccio di compassione".

Renzi: "C'è un limite alla decenza"

La provocazione del giornalista non ha però trovato sponde politiche. Anzi. Le sue parole sono state duramente stigmatizzate anche dai più acerrimi nemici di Salvini. Per Matteo Renzi "c'è un limite di decenza e di rispetto umano che questo giornalista della Rai avrebbe dovuto rispettare", mentre Michele Anzaldi (Pd) scrive che "gli attacchi del caporedattore RadioRai Sanfilippo contro Salvini sono inaccettabili e gravi, come altri episodi contro altri leader".

La Rai avvia un procedimento disciplinare

Sul caso è intervenuta anche la Rai. L'azienda di Viale Mazzini ha avviato un "procedimento disciplinare urgente nei confronti del caporedattore per le "gravissime le affermazioni fatte dal giornalista sul proprio profilo Facebook. All'inizio della settimana prossima la Rai emanerà una disposizione sull'uso dei social da parte dei propri dipendenti", comunica in una nota. Raggiunto dall’AdnKronos l’ad Fabrizio Salini ha definito "inaccettabile. Ingiustificabile. Gravissimo" il comportamento di Sanfilippo. "La Rai - spiega - non tollera e non tollererà comportamenti e affermazioni che niente hanno a che fare con i principi di equilibrio, rispetto e civiltà".