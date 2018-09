Diciotti, 42 migranti pronti a costituirsi parte civile. Salvini: "Per me sono 42 medaglie"

Quarantadue dei migranti sbarcati in Italia dalla nave Diciotti stanno valutando la possibilità di costituirsi parte civile in un eventuale processo contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Lo ha reso noto Giovanna Cavallo, Responsabile del Team Legale Baobab Experience, nel corso di una conferenza stampa a Roma. "I migranti hanno presentato delega ai legali che collaborano con Baobab per valutare se ci sono gli estremi per costituirsi parte civile al processo penale e per una denuncia civile per detenzione illegittima a bordo della nave".

Secondo quanto riportato dal Fatto Quotidiano, la Cavallo avrebbe poi aggiunto che "sul fronte civilistico, stiamo valutando una procedura di risarcimento danni per un’operazione condotta senza parere del giudice. Questo, ovviamente, per procura di 42 dei migranti costretti a rimanere per giorni a bordo della nave Diciotti".

La replica di Salvini non si è fatta attendere: "42 presunti profughi pronti a denunciarmi. Per me sono altre 42 medaglie! La pacchia è finita!". Quando all'inchiesta che lo vede indagato, il vicepremier ha aggiunto: "Sereno? Di più. Qui a Bari - ha detto - ho ricevuto un'accoglienza meravigliosa. La gente mi ha invitato ad andare avanti e non mollare vedendo in televisione le notizie di indagini"