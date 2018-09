Perché l'Unione Africana ha chiesto le scuse di Salvini

La Commissione dell’Unione Africana ha chiesto oggi al leader della Lega Matteo Salvini di "ritirare le sue dichiarazioni offensive" nei confronti dei migranti pronunciate durante un summit a Vienna. Ma cosa ha detto di tanto grave il ministro da provocare le ire dell'UA?

Queste le parole del vicepremier: "In Italia, sentiamo il bisogno di aiutare i nostri figli ad avere più figli, e non ad avere nuovi schiavi per sostituire i bambini che non facciamo". Parole che forse Salvini ha pronunciato con una certa leggerezza, ma che alludevano evidentemente alle condizioni lavorative cui spesso i migranti che emigrano in Italia sono costretti a sottostare.

L'Unione Africana però non l'ha presa bene e si è detta "sconvolta" e "allarmata" per i commenti di Matteo Salvini nel corso di una recente conferenza a Vienna, "in cui ha paragonato i migranti africani con gli schiavi".

"Nell’interesse di un impegno costruttivo nel dibattito sulla migrazione tra i due continenti, l’Unione africana chiede che (Matteo Salvini) ritiri le sue dichiarazioni offensive", ha aggiunto la Commissione.

L'UA ha poi ricordato che "la migrazione dall’Italia negli ultimi due secoli è stata il caso più importante di migrazione nella storia moderna dell’Europa". "L’attuale ‘crisi migratoria’ in Europa - spiega la Commissione - offre un’opportunità per l’Africa e l’Europa di avviare un dialogo non solo sulle questioni migratorie, ma anche più in generale sulla cooperazione allo sviluppo tra i due continenti".

La replica di Matteo Salvini

Salvini ha replicato spiegando di non aver mai equiparato i migranti a degli schiavi: "Le mie dichiarazione a Vienna - ha detto il vicepremier - erano esattamente in difesa dei profughi e degli immigrati che qualcuno qua in Europa usa come 'schiavi'. Ho affermato che non c'è bisogno di importare nuovi schiavi - che è questa l'immigrazione di massa - in difesa dell'identità, del diritto al lavoro, della salute di milioni di cittadini africani". "Non ho niente di cui scusarmi, anzi evidentemente c'è qualcuno che non è stato in grado di leggere o di ascoltare quello che c'era da leggere e ascoltare", ha affermato Salvini al quale "resta il dubbio" che è possibile "ci sia stato un difetto di traduzione in francese arrivato a questo organismo".