Salvini malinconico sui social: "San Valentino? Probabilmente una festa da abolire"

Sguardo malinconico fuori dalla finestra, il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini dedica un pensiero social anche alla festa degli innamorati e su Twitter e Facebook scrive: "Un abbraccio a tutte voi amiche, che fate vivere, sognare e crescere questa pagina e l'Italia. #SanValentino? Avete ragioni voi, probabilmente sarebbe una 'festa' da abolire...vi voglio bene".

Il tenore dei commenti in risposta cambia a seconda del pubblico del social network. Sotto il post Facebook, la maggioranza dei commenti è fatta di cuori e dichiarazioni d'amore per il "Capitano", anche se c'è chi fa notare sommessamente che forse San Valentino, tutto sommato, si può salvare:

Su Twitter invece il Salvini malinconico attira più ironie e critiche:

Luca Simonetti, capogruppo del M5s nel consiglio comunale di Terni (la città del santo), ha replicato su Facebook: "Salvini dice che sarebbe da abolire la festa di San Valentino, forse si è dimenticato che la città più grande governata da un sindaco leghista è proprio quella di San Valentino. Che piacere dire a lui: 'Giù le mani dalle nostre tradizioni' . Speriamo che qualche fedelissimo non traduca questo post del leader in un atto d'indirizzo, che qui non si sa mai".