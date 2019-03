Salvini, Vauro e il "selfie fatale": il ministro annuncia querela

"Selfie fatale. Bang". Il vignettista Vauro commenta a modo suo la legge sulla legittima difesa approvata ieri alla Camera. Un cavallo di battaglia della Lega che Salvini vuole a tutti i costi portare a casa (per l’approvazione definitiva ci sarà bisogno di un nuovo passaggio in Senato), nonostante qualche mal di pancia tra i 5 Stelle. Com’è noto Salvini è abbastanza avvezzo ai selfie e allora Vauro immagina che un domani il leghista possa scambiare la pistola con lo smartphone e spararsi un colpo in testa.

"Quando scambiò la pistola per il telefonino", si legge infatti nel testo della vignetta.

A quanto pare il ministro dell’Interno non ha apprezzato l’ironia e sui social ha annunciato l’intenzione di voler querelare il vignettista: "E poi è Salvini che 'semina odio'... Querela per il signor Vauro, che dite?" scrive il ministro. Inutile dire che per i fan di Salvini la vignetta di Vauro "è squallida" o "una stupidità all' ennesima potenza!".

Ma in tanti sui social difendono la libertà di Vauro di fare ironia con le sue vignette e di farla anche nei modi talvolta più rudi. Tra i tanti post spicca quello di Selvaggia Lucarelli. "Hai cambiato idea pure sulla satira" scrive la giornalista del Fatto Quotidiano che ripesca un tweet del 2015 in cui Salvini prendeva le difese della rivista satirica Charlie Hebdo a poche ore dall'attentato di Parigi.