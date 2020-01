Samantha Cristoforetti ha lasciato l'Aeronautica: il saluto alla bandiera, poi l'addio

Samantha Cristoforetti ha lasciato l'Aeronautica. Questa mattina il congedo ufficiale dal corpo militare, dopo il saluto alla bandiera a Istrana, nel Trevigiano, sede del 511esimo Stormo dell'Aeronautica al quale appartiene l'astronauta trentina.

L'addio di Cristoforetti era stato annunciato in anteprima dal Corriere della Sera nei giorni scorsi e aveva colto tutti di sorpresa. Nessun commento ufficiale è arrivato in merito e l'unica cosa che l'astronauta si è limitata a dire è che si è trattato di una "scelta personale".

Secondo un'indiscrezione pubblicata dal quotidiano La Repubblica, alla base della scelta ci sarebbero le pressioni dei vertici militari per far andare nello spazio un altro astronauta, Walter Villadei.

Cristoforetti, che tra il 2014 e il 2015 rimase in orbita per 199 giorni a bordo della Stazione internazionale, ha lasciato l'Italia subito dopo il saluto alla bandiera e il disbrigo di alcune formalità di rito, diretta in Germania, dove risiede. L'astronauta resterà in forze nell'Agenzia spaziale europea e per lei è già prevista un'altra missione nello spazio.