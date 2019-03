San Patrizio, perché si festeggia la "festa verde"

Il 17 marzo si festeggia San Patrizio, santo patrono della cattolicissima Irlanda: la ricorrenza cade nel giorno della morte del vescovo avvenuta nel 461 a Saul in Irlanda. La presenza di comunità migranti con origini irlandesi ha portato la festa in tutto il mondo che - forte del suo aspetto folkloristico - ha letteralmente conquistato milioni di persone. Non mancheranno baldoria, divertimento e forse qualche bevuta di troppo.

Tuttavia la storia di San Patrizio inizia in un modo tragico quando venne rapito a 16 anni nel nord dell’Inghilterra da pirati irlandesi per poi essere venduto come schiavo al re dell’Irlanda del Nord. Fuggito dalla corte trovò riparo in Francia, dove san Germano d’Auxerre lo consacrò vescovo. Fu Papa Celestino I ad incaricarlo per evangelizzare l’Irlanda.

Perché nel giorno di San Patrizio ci si veste di verde?

La festa di san Patrizio nasce a partire dal XVII secolo, e si usa il verde perché rappresenta il colore simbolo dell’isola. Altro simbolo è il trifoglio con cui il santo spiegò il mistero della santissima Trinità agli irlandesi pre-cristiani.