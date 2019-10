La Sanità pubblica è malata: persi 22mila posti letto in pochi anni

Non solo la carenza dei medici, il Servizio sanitario nazionale registra anche una continua emorragia del numero dei professionisti sanitari, soprattutto infermieri e tecnici. Una emergenza per il Sistema sanitario nazionale che si somma anche al calo dei posti letto: tra il 2010 e il 2017 sono stati tagliati 22 mila posti letto nel servizio pubblico (il 14%) e 2800 nel settore privato.

"I posti letto per la riabilitazione calano nel pubblico ma aumentano nel privato effetto di una continua esternalizzazione dei servizi dal Ssn al privato" rimarca Marianna Ferruzzi, segreteria nazionale Cisl Fp con delega alla sanità.

"Siamo il Paese in Europa che ha eliminato più posti letto dal 2010".

Altro tema caldo è legato alla scarsità di infermieri: dal 2009, ultimo anno in cui le Regioni potevano assumere, al 2017 ultimo dato disponibile, sono state 'tagliate' 36 mila unità, tra cui 11 mila infermieri e 10 mila tecnici (dal laboratorio di analisi alla radiologia).

''Nel totale delle 36 mila unità in meno c'è anche un calo di 1.100 unità per personale di vigilanza e ispezione - ha riferito Marianna Ferruzzi, segreteria nazionale Cisl Fp con delega alla sanità - Significa ridurre i tecnici sanitari della prevenzione delle Asl e Arpa. Va inoltre ricordato che per gli infermieri il dato sale a 75 mila unità sommando le uscite per pensionamenti e l'aumento esponenziale del monte straordinari''.

I più recenti dati confermano che l’Italia è fanalino di coda tra i Paesi Ocse per quanto riguarda il numero di infermieri su 1.000 abitanti: 5.8 è un dato ancora insufficiente e molto lontano dai livelli di assistenza infermieristica per abitante garantiti da Francia e Germania (rispettivamente 10.4 e 12.9).