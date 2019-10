Deputato M5s vs Saviano: "Dovrebbe essere stipendiato dalla camorra per la pubblicità che le fa"

"Saviano, pur di essere al centro dei discorsi, critica anche l'incriticabile. Prima Berlusconi, poi Salvini, ora Conte. Chissà se smetterà mai di sfruttare ogni occasione per farsi pubblicità". Ancora un duro attacco allo scrittore e giornalista Roberto Saviano. Stavolta a parlare è il deputato del Movimento 5 Stelle Antonio Del Monaco, di Maddaloni (Caserta), mosso forse dalle accuse che Saviano ha rivolto al governo Conte II nei giorni scorsi in merito alla vicenda dei migranti bloccati sulla Ocean Viking ("La nave Ocean Viking è bloccata in mare da 11 giorni come se al governo ci fosse un Salvini qualunque. Il silenzio di questo governo di buoni a nulla ma capaci di tutto è addirittura più intollerabile dell'attenzione becera e folle di Matteo Salvini", aveva twittato lo scrittore).

Del Monaco (M5s) contro Saviano: l'attacco su Facebook

"Cosa ha fatto Saviano? È un uomo ancora da decifrare: un uomo che si è creato un personaggio, guadagnando bei soldini a danno dello stesso Stato che lo porta in giro per il mondo pagandogli una iper scorta: chi farà mai un attentato a Roberto Saviano? La Camorra? La stessa Camorra a cui ha fatto tanta pubblicità? Esportando un'immagine del Sud, di Napoli squallida? Non credo", scrive Del Monaco su Facebook riferendosi a Saviano.

Poi l'affondo: "Dovrebbe essere sotto stipendio dell'affiliata criminalità organizzata campana, per quanto fatto. Oltre al suo narcisismo e al saper copiare, altro non sa fare. Se proprio non ne può fare a meno di 'parlare di legalità', potrebbe cominciare a rifiutare la scorta o, quantomeno, cominciare ad interessarsi realmente al sociale ed operare nella politica sana, aiutando chi realmente rischia ogni giorno denunciando crimini e illeciti. Ancora una volta, chiedo allo scrittore un incontro pubblico: quando vuole e dove vuole, sono a disposizione".