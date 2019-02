Sbanca al SuperEnalotto, ma occhio alla "tassa sulla fortuna"

E' vero, non ci sono stati 6. L'ultima estrazione del SuperEnalotto ha però regalato un bel premio da oltre mezzo milione di euro. Il tagliando fortunato è stato giocato in un tabacchi di Piazza Duca degli Abruzzi, a Pescara. Ovviamente l'identità del giocatore è ignota - e tale probabilmente resterà: l'unica cosa certa è che ha tentato la fortuna giocando una schedina a 2 pannelli. Tanto è bastato per essere baciato dalla dea bendata. Il fortunato si porterà così a casa ben 581.792,09 euro, tassa sulla fortuna permettendo. E sì perché come sapranno in molti il Tesoro non si accontenta di guadagnare sulle schedine giocate, ma esige anche una parte delle vincite realizzate. Per il SuperEnalotto viene infatti applicata un'aliquota del 12% sulle vincite, ma soltanto per quelle superiori ai 500 euro e soltanto per la parte eccedente a questa soglia.

Sbanca al SuperEnalotto, quanto dovrà versare allo Stato

Ciò significa che il fortunato che ha centrato il 5+1 si vedrà trattenere poco meno di 70mila euro. Un bel colpo anche per le casse dello Stato. Non c'è che dire. Ricordiamo che i giocatori del SuperEnalotto hanno 90 giorni dalla data dell'estrazione per reclamare qualsiasi premio. Il tagliando vincente andrà esibito in uno degli Uffici Premi di Sisal S.p.A (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) in Via A. Tocqueville 13 a Milano o in Viale Sacco e Vanzetti 89 a Roma.

Se la giocata è stata effettuata online, si dovrà presentare la stampa della giocata vincente, un documento di identità valido ed il codice fiscale.

La "tassa della fortuna" è il prelievo dello Stato sui giochi a scommessa e si applica a Gratta&Vinci, al SuperEnalotto, al Win for Life e alle Videolottery. Si tratta di un'imposta che ha subito diversi aumenti negli ultimi anni. Per il Gratta e Vinci, ad esempio, prima era prevista una tassazione al 6%, poi aumentata al 12% dopo il 1° ottobre del 2017. Anche la tassa sulle vincite al Lotto è stata aumentata all'8% dal 1° ottobre del 2017, mentre prima era al 6%. Ma gli aumenti a raffica non sono finiti. A quanto pare il governo gialloverde ha infatti messo nel mirino il 10eLotto, la cui tassazione era ferma all8%. Se dovesse arriva il via libera ad un emendamento al Decretone dal 1° luglio del 2019 l'aliquota per questo gioco potrebbe arrivare all'11%.

SuperEnalotto, ultima estrazione: le quote

Punti 6 nessun vincitore

Punti 5+1 all'unico vincitore vanno 581.792,09€

Punti 5 ai 6 vincitori vanno 31.327,27€

Punti 4 ai 466 vincitori vanno 420,03 €

Punti 3 ai 18.475 vincitori vanno 31,42€

Punti 2 ai 308.864 vincitori vanno 5,79€

Superstar, le quote

5 Stella nessun vincitore

4 Stella all'unico vincitore vanno 42.003,00€

3 Stella ai 79 vincitori vanno 3.142,00€

2 Stella ai 1.354 vincitori vanno 100,00€

1 Stella ai 8.974 vincitori vanno 10,00€

0 Stella ai 21.596 vincitori vanno 5,00 €