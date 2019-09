Sciopero 27 settembre 2019, oggi mezzi pubblici a rischio (ma Roma è "salva")

Giornata complicata oggi sul fronte trasporti: c'è sciopero. Venerdì 27 settembre è un altro venerdì "nero" per il trasporto pubblico: possibili disagi in alcune grandi città. In concomitanza con le manifestazioni del Friday For Future, sciopero dei mezzi pubblici con modalità che variano a seconda delle città. Nessun problema a Roma, mentre a Milano sarà più difficile evitare disagi.

Sciopero oggi Milano: mezzi pubblici a rischio

Oggi probabili disagi per chi usa i mezzi pubblici a Milano: per il 27 settembre è stato proclamato uno sciopero di 24 ore indetto dalla Confederazione Unitaria di Base Trasporti e dall'Organizzazione Sindacale Sol Cobas. Per i mezzi Atm lo sciopero durerà dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio.

I sindacati protestano "contro la liberalizzazione e la privatizzazione del Tpl, contro le gare di appalto e per l'affidamento diretto in house dei servizi di Tpl.". Nonostante l'agitazione sia stata proclamata per tutta la giornata, dovrebbero essere garantite le fasce orarie previste per legge.

Sciopero oggi Napoli: disagi dalle 9 alle 13

Disagi anche a Napoli dove venerdì 27 settembre è stato indetto uno sciopero dalla sigla sindacale USB che coinvolge il personale CTP (Compagnia trasporti pubblici di Napoli). La protesta è indetta dalle 9 alle 13. A rischio, anche in questo caso, bus, tram e metro. Anche lo sciopero a Napoli si abbina alle manifestazioni dei Fridays for Future: gli studenti si riuniranno dalle 9.00 in Piazza Garibaldi.

A Piacenza invece, saranno in sciopero i dipendenti di Seta, ma in un orario diverso, dalle 17.30 alle 21.30.

Nessun disagio invece nella Capitale: a Roma la protesta c'è stata nella giornata di ieri, 26 settembrem con una sospensione del lavoro dei dipendenti ATAC dalle 10 alle 12 per bus, tram, metro, e ferrovie regionali Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo.

Treni regolari venerdì 27 settembre 2019

I treni circoleranno regolarmente in tutta Italia, con la sola eccezione della Toscana, dove è stato indetto uno sciopero da parte di una sigla sindacale autonoma che dovrebbe coinvolgere il personale della Regione del gruppo delle Ferrovie dello Stato, con possibili disagi dalle 9 alle 17.

In ogni caso lo sciopero di oggi 27 settembre 2019 non riguarda i treni a lunga percorrenza.