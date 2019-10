Alitalia, via al "mercoledì nero": voli cancellati per lo sciopero

Alitalia, sono oltre 190 i voli cancellati a seguito degli scioperi nel settore del trasporto aereo proclamati da alcune sigle sindacali per l'intera giornata di oggi. Con una nota, la società ha avvertito avranno ripercussioni anche su alcuni voli di domani 10 ottobre. La protesta vede due fasce orarie garantite 7:00-10:00 e 18:00-21:00.

Per limitare i disagi dei passeggeri, Alitalia ha attivato un piano straordinario che prevede l'impiego di aerei più capienti sulle rotte domestiche e internazionali, con l'obiettivo di riprenotare i viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni sui primi voli disponibili in giornata.

Sciopero Alitalia oggi: tutte le informazioni utili

La compagnia afferma di prevedere che il 70% dei passeggeri riesca a viaggiare nella stessa giornata di oggi. Alitalia, si legge, invita tutti i passeggeri che hanno acquistato un biglietto per volare il 9 ottobre - e anche nella serata dell'8 e nella prima mattina del 10 ottobre - a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito alitalia.com e chiamando il numero verde 800.65.00.55 (dall'Italia) o il numero +39.06.65649 (dall'estero), oppure contattando l'agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto.

I passeggeri che hanno acquistato un biglietto Alitalia per viaggiare fra la serata dell'8 e la mattina del 10 ottobre, in caso di cancellazione o di modifica dell'orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subìto un ritardo superiore alle 5 ore) fino al 24 ottobre.

Voli cancellati Alitalia

Qui è possibile consultare la lista dei voli cancellati del 9 ottobre.

Come conseguenza delle cancellazioni dei voli del 9 ottobre per gli scioperi di 24 ore, Alitalia è stata costretta ad annullare anche alcuni collegamenti nella serata dell’8 ottobre e nella prima mattinata del 10 ottobre.

Qui è possibile consultare la lista dei voli cancellati dell'8 e del 10 ottobre.

Sul sito dell'ENAC, nella sezione Voli garantiti, è disponibile l'elenco dei voli garantiti in occasione degli scioperi nazionali in programma oggi.

Aerei, perché oggi c'è sciopero

Lo sciopero è conseguenza delle trattative, in stallo al momento, per salvare Alitalia.

"Il fatto che ancora non si arrivi ad una conclusione della trattativa e che si ricorra a retroscena a mezzo stampa da parte di alcuni partecipanti al consorzio, ci induce a pensare che ci siano altre motivazioni che sottendono le decisioni dirimenti". Lo afferma in una dichiarazione il ministro per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli sul dossier Alitalia dopo che ieri ha incontrato i commissari straordinari.

"Motivazioni che non sono ascrivibili ai dossier trattati presso il Ministero dello Sviluppo Economico - aggiunge -. Quella su Alitalia è stata infatti sin dal principio un`operazione di mercato per rilanciare la compagnia e nulla hanno a che fare con essa altre rivendicazioni. È bene ricordare anche che il compito del Ministero è quello di vigilare sull`operato della struttura commissariale, non quello di indirizzare le trattative". "In questo quadro - conclude - auspichiamo responsabilità da parte di tutti e celerità nelle decisioni, vista la scadenza non derogabile del 15 ottobre".