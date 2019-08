Trasporti, c'è già un primo sciopero dei mezzi pubblici proclamato per settembre

Settembre è ancora lontano, ma è già stato annunciato uno sciopero dei mezzi pubblici. Sciopero Atm a Milano venerdì 6 settembre: metro, bus e tram fermi al ritorno dalle ferie L'agitazione è stata indetta dal sindacato "Sol cobas operai in lotta", per protestare contro l'amministrazione comunale sulla gestione del trasporto pubblico a Milano.

Lo sciopero del 6 settembre 2019 - secondo ciò che riporta il ministero delle infrastrutture e dei trasporti - durerà quattro ore. Al momento non è ancora stata definita la fascia oraria in cui metropolitane, autobus e tram di Atm sono a rischio a Milano. A rischio stop saranno anche tutti i mezzi indirettamente controllati da Atm, tra cui Net, che gestisce il servizio bus a Monza e nell'hinterland.

Sciopero Milano 6 settembre 2019 Atm

Nell'ultima nota ufficiale, il Sol cobas attacca il sindaco Sala, pronto - secondo la sigla sindacale - a privatizzare Atm. "È piuttosto facile ipotizzare cosa sarà Atm se Sala, Landini e soci vari opteranno per la privatizzazione come purtroppo sembrano aver deciso: una grande fiera di appalti e subappalti", l'attacco della sigla sindacale.

"Come Sol Cobas siamo, in definitiva, fortissimamente contrari alla solita, vecchia religione di stampo capitalista di mettere i lavoratori, i salari, i diritti, oltre che i servizi nel tritatutto e nelle mani del minor offerente. Siamo perciò favorevoli all’affidamento diretto, in house, ad Atm del servizio di trasporto pubblico locale dell’area metropolitana di Milano".