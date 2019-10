Autostrade, sciopero il 13 e 14 ottobre 2019: orari e informazioni

Confermato lo sciopero autostradale di domenica 13 e lunedì 14 ottobre. Per chi si mette in viaggio sulla rete nazionale potrebbero dunque esserci dei disagi. La mobilitazione è stata annunciata dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logistica "a seguito dell’ennesima grave rottura della trattativa per il rinnovo del contratto nazionale, scaduto ormai da 10 mesi e della necessità di proseguire la mobilitazione del personale, dopo i primi due scioperi degli scorsi 4 e 5 agosto e 25 e 26 agosto".

Sciopero autostrade 13 e 14 ottobre 2019: gli orari

I sindacati fanno sapere che il personale turnista, addetto agli impianti, alla sala radio e gli ausiliari alla viabilità, si fermerà dalle 10 alle 14, dalle 18 alle 22 di domenica 13 e dalle 22 di domenica alle 2 di lunedì 14. Il resto del personale, compreso quello addetto ai caselli, "si fermerà fino a 8 ore secondo modalità stabilite a livello territoriale e interesserà la quasi totalità dei lavoratori aderenti alle concessionarie associate a Fise Acap mentre per 4 ore si fermerà il personale delle concessionarie aderenti a Federreti, compreso quello di Autostrade per l’Italia". Potrebbero dunque esserci delle code ai caselli e altri disagi per chi utilizza la rete autostradale.

Le motivazioni dello sciopero

Lo sciopero nazionale, informano le organizzazioni sindacali, "sarà preceduto da una riunione nazionale dei delegati, provenienti da tutta Italia che si terrà a Torino, giovedì 10 ottobre, dalle 10.30 presso il Dopolavoro ferroviario (via Sacchi, 33) in quanto le maggiori indisponibilità a chiudere positivamente il negoziato sono poste, ormai da mesi, dal Gruppo Gavio, rappresentato da Fise Acap (Associazione concessionarie autostrade private)".

Al centro della discussione la clausola sociale a tutela dell’occupazione, sottolinea, "viste le concessioni autostradali già scadute o in scadenza che riguardano circa 4 mila addetti, in larga parte dipendenti delle società concessionarie associate a Fise Acap e collocate principalmente nel Nord Ovest".