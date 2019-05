Sciopero oggi 17 maggio 2019, treni e mezzi pubblici a rischio: orari e fasce di garanzia

Oggi è previsto uno sciopero nazionale dei trasporti che coinvolgerà i dipendenti del trasporto pubblico locale, ferroviario e marittimo. Per quanto riguarda i mezzi pubblici l’agitazione avrà orari diversi a seconda delle città, mentre i dipendenti del trasporto ferroviario si fermeranno dalle 9 alle 17. Non sono esclusi disagi, sia per quanto riguarda autobus e metro che per quanto riguarda il traporto ferroviario (anche se Trenitalia ha già fatto sapere che tutti i treni a lunga percorrenza saranno garantiti).

Le motivazioni dello sciopero

Lo sciopero in programma oggi, venerdì 17 maggio 2019, è stato indetto dall’Usb "a tutela e per garantire il reale esercizio del diritto di sciopero, contro le privatizzazioni e per la nazionalizzazione delle imprese di trasporto, per la salute e sicurezza delle operazioni a tutela dei lavoratori e utenti, contro il sistema degli appalti indiscriminati, per la definizione di una reale politica dei trasporti in Italia e per l’avvio dei tavoli sulla riforma dei settori, per ottenere politiche contrattuali realmente nazionali, per la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario e per la piena occupazione e contro la precarietà".

Sciopero treni del 17 maggio: orari e informazioni

Treni a rischio dalle 9 alle 17. È escluso dallo sciopero il trasporto ferroviario della Regione Piemonte. Trenitalia comunica che non sono previste variazioni per i treni di Lunga Percorrenza. Per quanto riguarda il trasporto regionale sono stati istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali). A questo link potete consultare l'orario dei treni garantiti regione per regione.

Per quanto riguarda Italo a questo link trovate l'elenco dei treni garantiti. Trenord ha reso noto che le fasce orarie di garanzia, dalle ore 06:00 alle ore 09:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00, non sono coinvolte dallo sciopero (qui tutte le info sui treni garantiti). Viaggeranno i treni che, con orario di partenza dalla stazione di origine prima delle 09:00, arrivino alla destinazione finale entro le 10:00.

Sciopero mezzi pubblici, tutti gli orari

Ecco tutti gli orari città per città per quanto riguarda il trasporto pubblico locale.

Roma: 8:30 - 12:30. A rischio i bus Atac e Roma Tpl. Stop anche ai mezzi Cotral dalle ore 8:30 alle ore 12:30. Saranno garantite tutte le corse fino alle ore 8:30 e alla ripresa del servizio a partire dalle ore 12:31.

Milano: 18:00 - 22:00. Sul sito Atm maggiori informazioni su bus garantiti e percentuale di adesione allo sciopero..

Torino: servizio urbano, suburbano e metropolitana 18:00 – 22:00; servizio extraurbano e Servizio Ferroviario Metropolitano 08:00 – 12:00

Napoli: lo sciopero è previsto dalle ore 11:00 alle ore 15:00. Le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero mentre il servizio tornerà completamente regolare circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

Genova: personale AMT (compresa ferrovia Genova-Casella) in sciopero dalle 11:45 alle 15:45.

Personale viaggiante ATP: dalle ore 10.30 alle ore 14.30; personale delle biglietterie: dalle ore 10.30 alle ore 14.00. Il servizio pertanto potrà non essere garantito dalle ore 10.30 alle ore 14.30.

Bologna: 10:30 - 14:30

Bari, Taranto, Brindisi, Lecce: 16:00 – 20:00

Venezia: 9:00-12:00

Perugia: lavoratori in sciopero dalle ore 17 alle ore 21.

Regione Marche: 11:00 – 15:00

Regione Campania: 11:00 – 15:00

Regione Calabria: 5:00 - 9:00

Trieste: 9:00 – 13:00

Padova: possibili disagi nelle seguenti fasce orarie:

a partire dalle ore 15.30 per il servizio urbano e Colli di Padova;

a partire dalle ore 14.30 per il servizio extraurbano di Padova;

a partire dalle ore 14.45 per il servizio urbano ed extraurbano di Rovigo.

Modena, Reggio Emilia, Piacenza: 16:30 – 20:30

Pistoia (Ctt Nord) 15:00 – 19:00

Foggia: 19:00 - 23:00

Enna: 9:30 – 13:30

Gorizia: 17:00 – 21:00

Pordenone: 8:30 – 12:30

Trento: 10:00 - 14:00

Monza: Per le linee gestite da NET - Nord Est Trasporti, l’agitazione del personale è prevista dalle ore 16.30 alle ore 20.30. Per il Servizio Extra Urbano invece dalle ore 18 alle ore 22.