Frecciarossa deragliato, oggi sciopero e disagi: l'elenco di tutti i treni cancellati

Dopo l'incidente ferroviario di ieri in Lombardia, che ha causato la morte di due persone, oggi sarà una giornata di possibili disagi per chi viaggia in treno. I principali sindacati (Filt, Fit, Uilt, Fast, Ugl, Orsa) hanno proclamato un'agitazione che coinvolgerà il personale in stazione e a bordo (Rfi, Ntv, Trenord) dalle 12 all 14. Altre sigle autonome, invece, hanno indetto uno sciopero dalle 9 alle 17.

Oggi sciopero, poi il ripristino del tratto AV: disagi per chi viaggia in treno

Oltre allo sciopero va considerata la inevitabile riprogrammazione del traffico ferroviario sia dei treni AV, sia di quelli a media-lunga percorrenza sia quelli regionali in Lombardia, che è stata confermata anche per oggi, venerdì. In linea di massima i treni Alta velocità fra Milano e Bologna percorreranno la linea convenzionale fra Milano e Piacenza con inevitabili rallentamenti e ritardi previsti fino a un'ora circa. Previste per oggi 7 febbraio 2020 anche limitazioni di percorso e cancellazioni di vari convogli.

Va evidenziato che i disagi per chi viaggia in treno dureranno alcuni giorni: Rete Ferroviaria Italiana ha spiegato che per ripristinare l'intero tratto della linea alta Velocità bisognerà attendere almeno 15 giorni e non potrà essere eseguito senza il via libera dalla magistratura, che indaga per disastro ferroviario, omicidio colposo plurimo e lesioni colpose plurime. Solo e soltanto al termine di tutti gli accertamenti sul posto si darà il via libera per la rimozione del treno deragliato e per il conseguente ripristino della linea ad alta velocità.

Numero verde gratuito 800 89 20 21 per tutte le informazioni.

Treni cancellati oggi venerdì 7 febbraio 2020

Ecco l'elenco dei treni cancellati oggi 7 febbraio 2020.

FR 9613 Milano Centrale (8:30) - Roma Termini (11:40): passeggeri con FR 9615 Torino Porta Nuova (7:50) - Napoli Centrale (13:33)

FR 9620 Roma Termini (9:20) - Milano Centrale (12:30): passeggeri diretti a Bologna con FR 9308 Napoli Centrale (7:58) - Torino Porta Nuova (14:20) e diretti a Milano con FR 9622 Napoli Centrale (8:25) - Milano Centrale (13:00)

FR 9617 Milano Centrale (9:30) - Roma Termini (12:40): passeggeri con FR 9527/9529 Milano Centrale (10:20) - Salerno (16:06)

FR 9619 Milano Centrale (10:00) - Napoli Centrale (14:33): passeggeri con FR 9527/9529 Milano Centrale (10:20) - Salerno (16:06)

FR 9624 Roma Termini (10:20) - Milano Centrale (13:35): passeggeri diretti a Bologna con FR 9626 Roma Termini (10:50) - Torino Porta Nuova (15:10) e passeggeri diretti a Milano con FR 9310 Napoli Centrale (8:55) - Torino Porta Nuova (15:20)

FR 9632 Napoli Centrale (10:55) - Milano Centrale (15:35): passeggeri con FR 9634 Napoli Centrale (11:30) - Torino Porta Nuova (17:10)

FR 9531 Milano Centrale (11:10) - Napoli Centrale (16:12): passeggeri diretti a Roma e Napoli con FR 9625 Milano Centrale (11:25) - Napoli Centrale (16:03) e diretti a Reggio Emilia e Firenze con FR 9535 Milano Centrale (12:10) - Napoli Centrale (17:12)

FR 9536 Napoli Centrale (11:40) - Milano Centrale (16:50): passeggeri con FR 9540 Napoli Centrale (12:40) - Milano Centrale (17:50)

FR 9631 Torino Porta Nuova (11:50) - Napoli Centrale (17:33): passeggeri in partenza da Torino con FR 9637 Torino Porta Nuova (12:50) - Napoli Centrale (18:33) e in partenza da Milano con FR 9539 Milano Centrale (13:10) - Napoli Centrale (18:12)

FR 9638 Napoli Centrale (12:30) - Torino Porta Nuova (18:10): passeggeri con FR 9560/9562 Salerno (16:50) - Milano Centrale (22:50) e proseguimento per Torino con FR 9646 Napoli Centrale (14:30) - Torino Porta Nuova (20:10) oppure FR 9796 Milano Centrale (17:53) - Torino Porta Nuova (18:57)

FR 9543/9545 Milano Centrale (14:10) - Salerno (20:06): passeggeri diretti a Napoli con FR 9639 Milano Centrale (14:25) - Napoli Centrale (19:03) e proseguimento per Salerno con primi treni utili a cura del personale di Assistenza di Trenitalia; passeggeri diretti a Reggio Emilia e Firenze con FR 9321 Torino Porta Nuova (13:40) - Napoli Centrale (20:03)

FR 9552/9554 Salerno (14:45) - Milano Centrale (20:50): passeggeri con FR 9326 Napoli Centrale (16:55) - Torino Porta Nuova (23:20)

FR 9645 Torino Porta Nuova (14:50) - Roma Termini (19:10): passeggeri con FR 9323 Torino Porta Nuova (14:40) - Napoli Centrale (21:03) e FR 9551/9553 Milano Centrale (16:10) - Salerno (22:07)

FR 9644 Roma Termini (15:20) - Milano Centrale (18:30): passeggeri con FR 9320 Napoli Centrale (13:55) - Torino Porta Nuova (20:20)

FR 9643 Milano Centrale (15:25) - Roma Termini (18:40): passeggeri con FR 9323 Torino Porta Nuova (14:40) - Napoli Centrale (21:03)

FR 9649 Torino Porta Nuova (15:50) - Napoli Centrale (21:33): passeggeri con FR 9325 Torino Porta Nuova (15:40) - Napoli Centrale (22:03) e FR 9555/9557 Milano Centrale (17:10) - Salerno (22:59)

FR 9322 Roma Termini (16:25) - Torino Porta Nuova (21:20): passeggeri con FR 9326 Napoli Centrale (16:55) - Torino Porta Nuova (23:20)

FR 9662 Napoli Centrale (17:25) - Torino Porta Nuova (23:10): passeggeri con FR 9560/9562 Salerno (16:50) - Milano Centrale (22:50)

FR 9559 Milano Centrale (18:10) - Napoli Centrale (23:12): passeggeri con FR 9661 Torino Porta Nuova (17:50) - Napoli Centrale (23:33), FR 9563 Milano Centrale (19:10) - Roma Termini (22:49), FR 9663 Milano Centrale (19:25) - Roma Termini (22:40) e FR 9665 Torino Porta Nuova (18:50) - Roma Termini (23:10)

FR 9660 Roma Termini (18:20) - Milano Centrale (21:30): passeggeri con FR 9560/9562 Salerno (16:50) - Milano Centrale (22:50)

FR 9657 Milano Centrale (18:30) - Napoli Centrale (23:03): passeggeri con FR 9661 Torino Porta Nuova (17:50) - Napoli Centrale (23:33), FR 9563 Milano Centrale (19:10) - Roma Termini (22:49), FR 9663 Milano Centrale (19:25) - Roma Termini (22:40) e FR 9665 Torino Porta Nuova (18:50) - Roma Termini (23:10)

Milano Centrale (18:30) - Napoli Centrale (23:03): passeggeri con FR 9661 Torino Porta Nuova (17:50) - Napoli Centrale (23:33), FR 9563 Milano Centrale (19:10) - Roma Termini (22:49), FR 9663 Milano Centrale (19:25) - Roma Termini (22:40) e FR 9665 Torino Porta Nuova (18:50) - Roma Termini (23:10) FR 9668 Napoli Centrale (18:30) - Milano Centrale (22:55): passeggeri con FR 9594/9596 Salerno (17:50) - Milano Centrale (23:50)

Treni parzialmente cancellati oggi 7 febbraio

Treni a lunga percorrenza parzialmente cancellati oggi 7 febbraio 2020:

FB 8814 Lecce (6:06) - Milano Centrale (15:25): limitato a Bologna Centrale (13:15)

FB 8803 Milano Centrale (7:35) – Bari Centrale: origine da Bologna Centrale (9:45)

FB 8811 Milano Centrale (12:35) - Lecce (21:52): origine da Bologna Centrale (14:42)

FB 8830 Bari Centrale (16:30) - Milano Centrale (0:30): limitato a Bologna Centrale (22:15)

IC 604 Pescara (7:02) - Milano Centrale (13:37): limitato a Bologna Centrale (11:01)

IC 590 Napoli Centrale (10:31) - Milano Centrale (19:17): limitato a Bologna Centrale (16:41)

IC 612 Taranto (10:32) - Milano Centrale (21:45): limitato a Bologna Centrale (19:01)

IC 597 Milano Centrale (14:48) - Napoli Centrale (23:59): origine da Bologna Centrale (17:18)

IC 613 Milano Centrale (15:05) - Pescara (22:05): origine da Bologna Centrale (17:58)

Milano Centrale (15:05) - Pescara (22:05): origine da Bologna Centrale (17:58) IC 599 Milano Centrale (17:40) - Terni (0:40): origine da Bologna Centrale (20:18)

Inoltre per quel che riguarda la linea Milano - Torino i treni regionali arrivano e partono da Milano Porta Garibaldi, invece che da Milano Centrale. Sulla linea Verona - Brescia - Milano Centrale i regionali arrivano e partono da Milano Lambrate invece che da Milano Centrale. Sulla linea Lodi - Saronno (S1) i treni regionali sono limitati a Melegnano e Milano Rogoredo. I convogli della linea Milano Bovisa FNM- Melegnano (S12) sono limitati alla stazione di Milano Rogoredo.

