Sciopero treni: disagi per chi viaggia con Trenitalia, Trenord e Italo

Sciopero treni: nel mese di dicembre 2018 alcune mobilitazioni potrebbero causare disagi per i viaggiatori e i pendolari ferroviari. Sono previsti, infatti, scioperi di Trenitalia, Trenord e Italo. Si tratta - come sempre quando si parla di scioperi - di informazioni provvisorie e suscettibili a variazioni nell'imminenza dell'inizio della mobilitazione. Il consiglio per chi viaggia nei prossimi giorni è di dare un'occhiata ai siti di Trenitalia, Trenord e Italo per conoscere eventuali modifiche prima di partire. Nello specifico, per tutto il mese di dicembre si è parlato di un totale di 7 scioperi, secondo quanto riportato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che coinvolgeranno le diverse compagnie ferroviarie e i viaggiatori.

Sciopero treni dicembre 2018: orari e date Trenitalia, Trenord e Italo

Con Italo potrebbero esserci alcuni disagi: il personale NTV sarà in sciopero dalle 3 del 4 dicembre fino alle 2 del giorno 5, per quasi 24 ore di agitazione sindacale. Saranno coinvolti i treni Alta velocità in tutta Italia, quindi possibili ripercussioni da Milano fino a Salerno. Sul fronte Trenord, il 9 dicembre sciopero del personale dalle 3 del giorno 9 alle 2 del giorno 10 dicembre. La protesta è stata indetta dal sindacato Cub Trasporti. Pochi giorni prima, il 4 dicembre, è previsto anche uno sciopero del personale dei treni Italo. A incrociare le braccia saranno anche i lavoratori di Trenitalia della Sicilia il 4 dicembre per 8 ore: dalle 9 alle 17. Disagi successivamente anche in Calabria il 10 dicembre, quando i dipendenti Trenitalia faranno nuovamente sciopero per 8 ore dalle 9 alle 17. Piemonte e Valle d’Aosta invece saranno coinvolti dallo sciopero di Trenitalia il 16 dicembre. Anche in caso questo l’orario dell’agitazione va dalle 9 alle 17 e, in contemporanea, ci sarà anche in Veneto uno sciopero del personale mobile divisione passeggeri sempre dalle 9 alle 17.

Per quanto riguarda invece gli scioperi di Trenord, il giorno 9 dicembre lo sciopero inizierà alle 3 di notte e finirà alle 2 del giorno 10, quindi successivamente al ponte dell'Immacolata quando moltissimi turisti dovranno tornare a casa. I disagi maggiori saranno per la Regione Lombardia.