"Sconto Salvini" ai clienti dell'hotel: l'offerta diventa un caso sui social

"A tutti gli amici sostenitori di Salvini sarà applicato lo sconto". E’ la singolare offerta lanciata su Twitter da un hotel campano, con tanto di hastag #Salvininonmollare. Ma a conti fatti l’iniziativa si è rivelata un boomerang per i gestori della struttura. Come riferisce AdnKronos, il tweet ha infatti collezionato decine di commenti negativi tanto da costringere il titolare a cancellare l'account dell'albergo dal social. Il tweet, ora eliminato, è stato rilanciato sui social dalla pagina Facebook dei Sentinelli di Milano.

Il titolare della struttura comunque non ha mai nascosto le sue (legittime) simpatie leghiste. Nel giorno in cui Maiorca ha dichiarato il vicepremier e ministro dell'Interno "persona non gradita", l'account dell'albergo twittava infatti invitando il leader del Carroccio a passare la vacanza nelle sue stanze: "Maiorca respinge a Salvini. Peggio per loro!", scrive il titolare che addirittura stenderebbe "un tappeto rosso" se venisse da noi, per poi offrire a Salvini "una vacanza presso il mio albergo". Offerta alla quale, almeno finora, il ministro non ha risposto ma che in compenso ha fatto infuriare diversi utenti.

Rimosso l'account su Twitter, l'indignazione degli utenti si è spostata su Tripadvisor, dove ieri sono apparse un paio di recensioni di utenti che invitavano gli altri clienti a boicottare l'hotel.

"Gestito da razzisti", "discriminano la clientela in base alle loro idee politiche" -, rinunciando a passarci le vacanze. Una presa di posizione per nulla gradita al titolare, che ha risposto inferocito a tutte le stroncature preventive: "Si vergogni - risponde a ogni utente - a fare una falsa recensione visto che non era nostro cliente, ma solo una reazione vigliacca perché mi sono permesso a difendere l'ingiustizia spagnola a vietare a un nostro ministro a poter passare le sue vacanze a Maiorca. La invito - conclude il titolare - di rimuovere la Sua recensione".