Il paese rischia di scomparire, sindaco offre gratis libri di testo per gli studenti

Il paese ha appena 750 anime e, complici l'emigrazione e il calo delle nascite, rischia di scomparire. Come fare per invertire questo trend preoccupante? Ripartendo dal "dettato costituzionale, che garantisce il diritto all'istruzione, facendo riferimento ai più bravi e meritevoli. E abbiamo voluto estendere questo diritto a tutti". Parola di Pietro Hiram Guzzi, sindaco di Miglierina, centro del Catanzarese, che ha deciso di offrire libri di testo gratis e servizi a prezzi agevolati agli studenti delle scuole medie del paese.

La misura anti-spopolamento

Il primo cittadino, racconta l'Agi, ha voluto puntare tutto sulla formazione dei ragazzi, sacrificando l'organizzazione di qualche festa per ricavare le risorse necessarie a finanziare questa misura. Si tratta di una spesa di circa 400 euro a studente che andrà a beneficio anche di ragazzi provenienti da fuori dei confini comunali. "Sia ai nostri ragazzi che a quelli del vicino Comune di Amato, che frequentano la nostra stessa scuola, diamo la fornitura gratuita dei libri di testo - dice il giovane sindaco - facendo un preciso investimento che, per noi, è anche rilevante. E', infatti, una scelta anche politica, nel senso che facciamo parte di una comunità di borghi, 'I borghi autentici d'Italia', fatta di Comuni che 'ce la vogliono fare' destinando soldi per cause specifiche".

Le altre iniziative

Miglierina ha poche centinaia di abitanti, "ma ha anche un albergo diffuso con 41 posti; accogliamo alcuni migranti del piano Sprar", ha ricordato il sindaco, "e inoltre favoriamo anche le famiglie numerose dando la possibilità ai loro figli di viaggiare sullo scuolabus con un solo biglietto anche se ci sono più fratelli. "In fondo", spiega Guzzi, in carica dal 2014, "non rinunciamo a nulla, siamo solo più attenti alle spese: grazie ad un finanziamento europeo, abbiamo dotato la scuola di pannelli solari per il riscaldamento e quanto abbiamo risparmiato lo usiamo per gli studenti. Riusciamo lo stesso a fare le sagre, stiamo organizzando la festa per la nostra protettrice, la Madonna del Rosario, e quella per la nostra patrona, Santa Lucia. Bastano solo piccoli accorgimenti, perche' invece di spendere denaro per una sola serata, facciamo delle belle feste in comunità", conclude.