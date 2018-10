Scuole chiuse oggi e domani: da Roma a Genova, l'elenco completo

Forte ondata di maltempo in queste ore sull'Italia, con piogge e venti di burrasca. La situazione è critica in molte aree del Paese, dove la Protezione civile ha lanciato un'allerta (arancione o rossa, a seconda del grado del pericolo). Sono attesi nubifragi anche violenti da Nord a Sud e in alcuni casi raffiche di vento fino a 100 km/h. La Protezione civile ha emesso allerta rossa per Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Trentino Alto Adige e Abruzzo.

A causa dell’ondata di maltempo, lunedì 29 ottobre 2018 (e in alcuni casi anche martedì 30 ottobre) le scuole restano chiuse in alcune città: ecco quali. L'elenco è in aggiornamento.

Nella provincia di Pordenone, in Friuli Venezia Giulia, le scuole restano chiuse.

Roma : la sindaca Virginia Raggi ha annunciato che oggi, nella Capitale, le scuole restano chiuse.

: la sindaca Virginia Raggi ha annunciato che oggi, nella Capitale, le scuole restano chiuse. Provincia di Roma: Marino, Fiumicino.

Venezia : chiuse le scuole di ogni ordine e grado oggi lunedì 29 ottobre e martedì 30 ottobre nel Comune e nella Città metropolitana.

: chiuse le scuole di ogni ordine e grado oggi lunedì 29 ottobre e martedì 30 ottobre nel Comune e nella Città metropolitana. Vicenza: la Prefettura ha ordinato la chiusura di tutte le scuole dell’intera provincia di ogni ordine e grado, pubbliche e private, per oggi e domani, 30 ottobre.

Previsioni meteo oggi lunedì 29 ottobre 2018

Italia nella morsa del maltempo con forti piogge su tutte le regioni e con rischio di locali nubifragi, in particolare sulla Liguria, sulle Alpi, sulle Prealpi, sugli Appennini centrali e sulla Campania. Qualche pausa più asciutta sul versante adriatico e al Sud peninsulare ma sempre in contesto instabile.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Padova e provincia di Padova: tutte le scuole di ogni ordine e grado di Padova e provincia e l'Università di Padova rimarranno chiuse anche nella giornata di martedì 30 ottobre;

e provincia di Padova: tutte le scuole di ogni ordine e grado di Padova e provincia e l'Università di Padova rimarranno chiuse anche nella giornata di martedì 30 ottobre; Treviso e provincia di Treviso

e provincia di Treviso Rovigo

Belluno e provincia di Belluno

Provincia di Bergamo: Vilminore di Scalve

Provincia di Livorno: Livorno, Cecina, Rosignano Marittimo, Bibbona e Castagneto Carducci

Provincia di Grosseto: Grosseto, Follonica, Manciano, Sorano, Pitigliano, Magliano in Toscana, e Orbetello

Genova e provincia di Genova

e provincia di Genova Savona e provincia di Savona

Imperia e provincia di Imperia

Savona e provincia di Savona (ma non a Spotorno e Albisola)

La Spezia e provincia di La Spezia: chiuse le scuole superiori; per nidi scuole dell’infanzia, primarie e medie occorre verificare presso le pagine istituzionali dei Comuni presso cui le stesse hanno sede

Scuole chiuse oggi in provincia di Alessandria, in via cautelativa, a seguito dell'allerta arancione emessa da Arpa per la forte perturbazione che sta interessando, in particolare, il nord e il sud est del Piemonte. Le scuole sono chiuse ad Alessandria città e ad Arquata Scrivia, Vignole Borbera, Borghetto Borbera, Bistagno, Rocchetta Ligure, Acqui Terme.

Previsioni meteo 30 ottobre 2018

Piogge a carattere sparso sulle regioni settentrionali e inoltre su quelle tirreniche centrali, qualche piovasco infine sulla Sardegna e sulla Campania. Più asciutto e soleggiato sui restanti settori.