Scuole chiuse domani 1° febbraio 2019: l'elenco dei comuni

In quali comuni le scuole resteranno chiuse domani 1° febbraio 2019? Come ormai sapranno in molti, a partire da questa notte al centro-nord sono previste abbondanti nevicate: gli esperti ipotizzano accumuli di diversi centimetri anche in pianura. Ma per ora sono pochi i sindaci che hanno disposto la chiusura delle scuole per domani, venerdì 1° febbraio. Tra questi c’è il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, che ha preso la decisione di chiudere le scuole sia domani che sabato "tenendo conto delle previsioni meteo che annunciano copiose nevicate" su tutta la regione.

Scuole chiuse domani e sabato ad Asti

Il primo cittadino in mattinata ha infatti firmato un’ordinanza per limitare al minimo le criticità che potrebbero sorgere dall’intensità del traffico veicolare dovuto soprattutto agli "spostamenti scolastici". Così, in via precauzionale, l’amministrazione “ha ritenuto opportuno chiudere tutte scuole di ogni ordine e grado garantendo così la sicurezza di tutti e consentendo ai mezzi operativi di lavorare al meglio per assicurare la percorribilità delle strade”.

Scuole chiuse in provincia di Alessandria

Scuole chiuse anche in alcuni comuni in provincia di Alessandria. A Novi Ligure l’amministrazione ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, venerdì 1° febbraio. “La decisione – si legge sul sito del comune - è stata presa confrontandosi con i Comuni limitrofi ed è stata comunicata ai dirigenti scolastici”. Analogo provvedimento ha preso il vicino comune di Tortona.

Scuole chiuse a Vilminore (Bergamo)

Anche il sindaco di Vilminore, in provincia di Bergamo, ha disposto la chiusura delle scuole per domani 1° febbraio 2019, “a fronte della copiosa nevicata che andrà a colpire la Val di Scalve tra la serata odierna e domani”.

Al momento sono comunque pochi i sindaci che hanno optato per la chiusura delle scuole. Aggiorneremo l’articolo qualora altre amministrazioni dovessero decidere di prendere analoghi provvedimenti.