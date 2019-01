Scuole chiuse per neve: l'elenco aggiornato

Neve e gelo. Quella iniziata oggi sarà probabilmente la settimana "più bianca dell'anno". E con il maltempo alle porte, sono già due i comuni toscani che hanno deciso di tenere le scuole chiuse.

Il Comune di Arezzo ha infatti emesso ordinanza di chiusura per la giornata di domani, martedì 22 gennaio 2019, degli asili nido e delle scuole di ogni ordine e grado del proprio territorio per il rischio neve. Il provvedimento è stato preso in considerazione dei previsti disagi e pericoli per la mobilità e a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza stradale.

Scuole chiuse a Massa Marittima (Grosseto)

Martedì 22 gennaio scuole chiuse anche Massa Marittima, in provincia di Grosseto.. Il sindaco Marcello Giuntini ha firmato l'ordinanza per la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale. ''Una misura cautelativa per evitare eventuali disagi o pericoli a danno della popolazione e problemi inerenti la circolazione'', ha scritto nell'ordinanza il primo cittadino.L'ultimo avviso della Regione Toscana infatti prevede nella zona di Massa Marittima precipitazioni nevose in particolare dalla mezzanotte di oggi fino alla mezzanotte di martedì 22 gennaio.

Domani le scuole saranno chiuse anche nei comuni di Manciano e Pitigliano e Roccastrada, sempre in provincia di Grosseto. Anche i sindaci di Monterotondo Marittimo e di Montieri hanno comunicato la chiusura delle schole di ogni ordine e grado.

Scuole chiuse a Monteriggioni e Rapolano Terme

Scuole di ogni ordine e grado chiuse domani, martedì 22 gennaio, a Monteriggioni e Rapolano Terme, in provincia di Siena. I sindaci, Raffaella Senesi ed Emiliano Spanu, hanno emesso un'ordinanza a seguito dell'allerta diffusa dalla Sala operativa della Protezione civile della Regione Toscana.

Controllo ed evoluzione della situazione metereologica anche a Castellina in Chianti, dove le scuole domani, martedì 22 gennaio, saranno regolarmente aperte salvo nuove evoluzioni.

Secondo le previsioni domani la neve dovrebbe cadrà anche a quote basse sulle regioni Tirreniche settentrionali (Toscana con fiocchi anche a Firenze), ma anche su quelle interne (Marche ed Umbria) dove saranno possibili accumuli anche in pianura.

Maltempo, ad Arezzo fino a 10 centimetri di neve

Oggi è stata emessa dal Servizio Protezione Civile della Regione Toscana una nota con lo stato di allerta per il rischio neve con avviso di criticità in codice arancio per la provincia di Arezzo. La Protezione Civile di Arezzo ha previso rovesci nevosi a tutte le quote anche a valle con cumulati localmente abbondanti fino a 10 centimetri.