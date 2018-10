Scuole chiuse domani 30 ottobre: l'elenco completo

Scuole chiuse domani martedì 30 ottobre: l'elenco completo. Anche domani sarà una giornata molto difficile sul fronte meteo. Proprio per questo nelle scorse ore molti sindaci e prefetti hanno deciso di prolungare la chiusura di scuole e uffici anche per la giornata di martedì. Le notizie sono ancora molto frammentarie e ci sono alcune città dove le amministrazioni stanno ancora valutando se chiudere o meno le scuole anche domani.

Ad ogni modo l’elenco degli istituti che resteranno chiusi è già piuttosto nutrito: una misura forse necessaria anche alla luce dei disagi che si stanno registrando in queste ore. La situazione è ad esempio in bilico a Roma, dove domani le scuole dovrebbero restare aperte. La conta dei danni provocati dal maltempo, tra alberi caduti e strade off limits, si fa però ogni minuto più lunga. Vi terremo aggiornati. Sicura invece la chiusura delle scuole in tutto il Veneto, così come nella provincia di Trento. Ecco l’elenco in aggiornamento delle città e dei comuni che hanno deciso di chiudere le scuole.

Veneto

L'attività didattica negli istituti di ogni ordine e grado sarà sospesa nelle province di Verona, Vicenza, Belluno, Treviso, Venezia, Rovigo, Padova.

Friuli Venezia Giulia

La sospensione delle lezioni è prevista in tutta la provincia di Pordenone su disposizione del prefetto.

Udine: le scuole saranno chiuse nei comuni della provincia di Udine appartenenti alla zone di allertamento FVG-B (qui l’elenco completo).

Liguria

A Genova l'eventuale chiusura delle scuole per martedì 30 ottobre verrà decisa nella serata di lunedì 29 ottobre, come ha spiegato il sindaco di Genova Marco Bucci. Aggiornamenti su GenovaToday.

Martedì 30 ottobre scuole chiuse a Rapallo, Chiavari, Portofino, Sestri Levante.

La Spezia: nella giornata di domani, martedì 30 ottobre, il provvedimento emesso dal Sindaco prevede la chiusura per l’intera giornata delle scuole di ogni ordine e grado.

Trentino Alto Adige

Suole chiuse per il maltempo in provincia di Trento: martedì 30 ottobre, tutte le scuole di ogni ordine e grado, dai nidi fino alle superiori, saranno chiuse su tutto il territorio provinciale. A comunicarlo è la Protezione Civile al termine dell'incontro di questa mattina.

Lazio

Frascati: il 30 ottobre a Frascati le scuole, di ogni ordine e grado, pubbliche o private, continueranno a essere chiuse.

Latina: nelle prossime ore, in base ad eventuali aggiornamenti dei bollettini diffusi dal Dipartimento di Protezione Civile, si valuterà l'eventuale chiusura delle scuole per la giornata di domani. In provincia di Latina scuole chiuse anche domani a Pontinia, San Felice Circeo e Priverno.

Toscana

Scuole chiuse a Piombino, Grosseto, Follonica, Castiglione della Pescaia, Capalbio. La decisione del comune di Livorno dovrebbe arrivare in queste ore.

Campania

Nel Napoletano scuole chiuse anche domani a Pozzuoli e Pompei.Analoga decisione dovrebbe essere ufficializzata a breve anche dai sindaci di Castellammare e Gragnano. Attesi aggiornamenti anche dagli altri comuni che ricadono nel territorio della Città Metropolitana di Napoli (aggiornamenti su NapoliToday).