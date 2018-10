Scuole chiuse mercoledì 31 ottobre 2018: l'elenco aggiornato

Il maltempo dopo aver flagellato la Penisola da nord a sud attenua la sua morsa (ma da domani il tempo torna a peggiorare). In molte regioni le scuole dopo due giorni di chiusura riapriranno nella giornata di domani, prima del giovedì festivo. Non in tutte, però.

Scuole chiuse anche domani mercoledì 31 ottobre 2018 in Trentino. Nel corso della riunione della sala Operativa di stamani presso la sede della Protezione civile è stata confermata anche per il 31 ottobre la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado del Trentino. Sempre domani i servizi extraurbani di trasporto pubblico adotteranno l`orario normalmente previsto nei giorni invernali non scolastici (orario sostanzialmente dimezzato rispetto ai giorni di scuola).

Unione degli Studenti: "Scuole in ginocchio, edifici cadenti"

"Come ogni anno, quando inizia il maltempo nelle scuole di tutta Italia le finestre vengono distrutte dal vento, i corridoi iniziano ad allagarsi e i soffitti crollano per le infiltrazioni" dichiara Giulia Biazzo, coordinatrice nazionale dell`Unione degli Studenti "gli studenti corrono gravissimi pericoli per andare a scuola, o in altri casi le scuole rimangono chiuse, comportando una grave sospensione del diritto allo studio".

"Non è pensabile che al primo temporale gli studenti debbano rischiare la vita" continua Giulia Biazzo "a causa della mancanza di finanziamenti sull'edilizia scolastica da anni non vengono fatte le manutenzioni necessarie, mentre il nuovo piano finanziamento triennale non è assolutamente bastevole, vengono investiti nuovi fondi solo per la presenza di polizia e telecamere, per la reale sicurezza ci si limita a sbloccare fondi avanzati precedentemente ma assolutamente non sufficienti: con alcuni milioni di euro non è possibile finanziare interventi che richiedono decine di miliardi di euro."

"E' inaccettabile che il governo di fronte ad una situazione così drammatica continui a fare proclami sulle briciole ricavate da fondi già stanziati " conclude Biazzo " Secondo il Ministro Bussetti non c'è bisogno di nuovi finanziamenti, noi siamo invece convinti che, oltre all`immediato sblocco di tutti i fondi non spesi, attuabile solo tramite l'assunzione di nuovo personale negli enti competenti, sia necessario riattivare l'osservatorio nazionale sull'edilizia scolastica, completare l'anagrafe con le stime dei fondi necessari alla messa in sicurezza di tutti gli edifici, e quindi varare un piano straordinario di finanziamento per l`edilizia scolastica.

"Non possiamo più aspettare, metà delle scuole italiane non ha effettuato il collaudo statico e il 40% non è agibile: vogliamo una Scuola Controcorrente, che sia fatta da edifici sicuri che permettano di studiare dignitosamente,il 16 Novembre inonderemo le piazze di tutta Italia, basta rischiare la vita per andare a scuola!".