Scuole chiuse oggi 30 ottobre 2018: l'elenco aggiornato di tutti i Comuni

Italia flagellata dal maltempo, si contano sette morti e altri feriti. Le scuole oggi sono chiuse in molte città. Il capo di Gabinetto del ministero dell'Interno, Matteo Piantedosi, nella giornata di lunedì ha inviato una circolare a tutti i prefetti invitandoli a valutare l'opportunità di limitare, "a tutela della pubblica e privata incolumità, gli spostamenti della popolazione ed il conseguente aumento dei volumi di traffico attraverso l'adozione di provvedimenti di chiusura delle scuole e degli uffici pubblici presenti sul territorio, previe intese con l'Autorità scolastica e gli amministratori locali". Ecco l'elenco delle città in cui le scuole oggi martedì 30 ottobre 2018 sono chiuse.

Scuole chiuse oggi 30 ottobre 2018

Scuole chiuse nel Nord Est

Critica la situazione in Veneto: oggi scuole chiuse in tutta la regione (Venezia, Padova, Vicenza, Verona, Rovigo, Belluno e Treviso). Scuole chiuse anche in tutto il Trentino. Molte scuole chiuse anche in provincia di Udine che si trovano nelle aree interessate da allerta meteo rossa (non però nel capoluogo). Gli istituti di ogni ordine e grado saranno chiusi anche in provincia di Pordenone. Chiuse le sedi dell'Università di Udine a Gemona del Friuli e Pordenone.

Scuole chiuse: tutto il Veneto, provincia di Udine, provincia di Pordenone, tutto il Trentino.

Scuole chiuse nel Nord Ovest

Allerta fino alle 15 di oggi anche in parte del Nord Ovest, scuole chiuse a Brescia, Genova, nello Spezzino e in parte del Tigullio: tra i comuni principali interessati, Santa Margherita, Rapallo, Chiavari, Portofino, Sestri Levante.

Scuole chiuse: provincia di La Spezia, parte della provincia di Genova, Brescia.

Scuole chiuse al Centro Sud

Le scuole in Toscana oggi sono chiuse a Grosseto (e in provincia a Capalbio, Castiglione della Pescaia e Follonica). Lezioni regolari a Livorno e a Firenze. Per quel che riguarda il Lazio, scuole chiuse oggi a Roma, Latina, Frosinone e Cassino. Al Sud scuole chiuse in alcune zone della Campania, tra cui Napoli, Capri, Ischia, Gragnano, Castellammare di Stabia e Pozzuoli. Stop all'attività didattica anche in Abruzzo, in Marsica e Alto Sangro.

Scuole chiuse: Roma, Latina, Frosinone, Cassino, Grosseto e provincia, Napoli, Castellammare di Stabia, Ischia, Capri, Pozzuoli, Gragnano.

Scuole chiuse in Sardegna

Pioggia e vento non hanno dato tregua ad Alghero. Una grandinata ha danneggiato molte auto. Scuole chiuse oggi nel comune della provincia di Sassari.

Elenco Comuni scuole chiuse 30 ottobre 2018

Scuole chiuse in Veneto

Tutte le scuole di ordine e grado

Scuole chiuse in Trentino

Tutte le scuole di ogni ordine e grado, tranne l’Università

Scuole chiuse in Friuli Venezia Giulia

Tutta la Provincia di Pordenone

Provincia di Udine: Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Attimis, Bordano, Cavazzo Carnico, Cercivento, Chiusaforte, Comeglians, Dogna, Drenchia, Enemonzo, Faedis, Forgaria nel Friuli, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Grimacco, Lauco, Ligosullo, Lusevera, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Nimis, Ovaro, Paluzza, Paularo, Pontebba, Prato Carnico, Preone, Pulfero, Ravascletto, Raveo, Resia, Resiutta, Rigolato, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Sauris, Savogna, Socchieve, Stregna, Sutrio, Taipana, Tarcento, Tarvisio, Tolmezzo, Torreano, Trasaghis, Treppo Carnico, Venzone, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio.

Scuole chiuse in Lombardia

Brescia-

Provincia di Sondrio

Scuole chiuse in Liguria

Genova

La Spezia e provincia

Santa Margherita

Rapallo

Chiavari

Portofino

Sestri Levante

Scuole chiuse in Toscana

Grosseto

Scuole chiuse in Campania

Napoli

Capri

Gragnano

Castellammare di Stabia

Pozzuoli

Scuole chiuse in Abruzzo

Aielli

Cerchio

San Benedetto dei Marsi

Luco dei Marsi

San Vincenzo Valle Roveto

Balsorano

Alto Sangro

Scuole chiuse per maltempo in Lazio

Roma

Marino (Roma)

Ladispoli (Roma)

Cerveteri (Roma)

Bracciano (Roma)

Tivoli (Roma)

Frascati (Roma)

Grottaferrata (Roma)

Ariccia (Roma)

Rocca Priora (Roma)

Castel Gandolfo (Roma)

Colonna (Roma)

Monte Compatri (Roma)

Monte Porzio Catone (Roma)

Fiumicino (Roma)

Viterbo

Frosinone

Scuole chiuse in Sardegna

Alghero