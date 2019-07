Sea Watch, Carola Rackete lascia Lampedusa: la Procura chiede la convalida dell'arresto

Il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio, il suo vice Salvatore Vella e il pubblico ministero Gloria Andreoli hanno chiesto la convalida dell'arresto di Carola Rakete, comandante della nave Sea Watch3.

I reati contestati alla 31enne tedesca sono l'articolo 1100 del codice della navigazione: resistenza o violenza contro nave da guerra e l'articolo 337 del codice penale: resistenza a pubblico ufficiale.

La comandante della Sea Watch lascia Lampedusa

Nella tarda serata di ieri, dopo aver ricevuto la richiesta di convalida della Procura, il gip ha fissato l'interrogatorio che si terrà oggi alle 15.30 presso il Tribunale di Agrigento. La comdandante della Sea Watch ha lasciato Lampedusa questa mattina a bordo della motovedetta della Gdf, scortata da una decina di uomini delle Fiamme Gialle. E' apparsa molto tesa - scrive AdnKronos - ed è salita sull'imbarcazione della Finanza senza mai alzare lo sguardo.

La 31 enne tedesca, che indossava la stessa maglia nera del giorno dell'arresto, è stata accompagnata al porto vecchio da una utilitaria di colore bianco della Finanza. A bordo il comandante delle Fiamme gialle di Lampedusa. La donna, che aveva con sé due sacche, è scesa in silenzio dall'auto e non si è girata neppure quando i giornalisti le hanno chiesto come sta. Viso tirato, sguardo cupo, Carola Rackete, è salita in silenzio sulla motovedetta arrivata da Porto Empedocle.

La Procura ha chiesto la convalida di arresto congiuntamente alla richiesta della misura cautelare del divieto di dimora in provincia di Agrigento.

Sea Watch, scontro tra Salvini e il presidente tedesco

Intanto nelle ultime ore sul caso Sea Watch si è consumato l'ennesimo scontro fra Roma e Berlino. Per il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeie "chi salva vite non può essere criminalizzato". "L'Italia - ha aggiunto - non è un paese qualsiasi, è un Paese al centro dell'Unione Europea e per questo possiamo aspettarci che un Paese come l'Italia gestisca il caso in maniera diversa".

Dura la replica del vicepremier italiano Matteo Salvini: "Al Presidente tedesco chiediamo cortesemente di occuparsi di ciò che accade in Germania e, possibilmente, di invitare i suoi concittadini a evitare di infrangere le leggi italiane, rischiando di uccidere uomini delle Forze dell’Ordine italiane. A processare e mettere in galera i delinquenti ci pensiamo noi".