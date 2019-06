La Sea Watch ha deciso di forzare il blocco: "Basta, entriamo per necessità"

"Basta, entriamo. Non per provocazione ma per necessità, per responsabilità". La Sea Watch ha deciso di forzare il blocco e di entrare in acque italiane. E' stata la stessa ong ad annunciare la decisione su Twitter poco dopo le 14: "In 14 giorni nessuna soluzione politica e giuridica è stata possibile, l’Europa ci ha abbandonati. La nostra Comandante non ha scelta" si legge nel post. Il primo tweet rimanda in realtà ad un'intervista rilasciata due giorni fa dalla comandante della nave a 'Repubblica': "Ho deciso di entrare in porto a Lampedusa - le parole del capitano Carola Rackete - So cosa rischio ma i 42 naufraghi a bordo sono allo stremo. Li porto in salvo". Pochi minuti dopo è arrivata la conferma con un altro tweet: "Basta, entriamo".

La raccolta fondi per pagare le spese al comandante della nave

Solo questa mattina la Sea Watch ha lanciato una raccolta per pagare la multa al capitano Carola in caso di sbarco: "Se il nostro capitano Carola segue la legge del mare, che le chiede di portare le persone salvate sul #seawatch3 in un porto sicuro, potrebbe affrontare pesanti condanne in Italia. Aiuta a difendere i diritti umani, condividi questo post e fai una donazione per la sua difesa legale”. Questo l’appello pubblicato sulla pagina Facebook della ong.

Il no di Strasburgo allo sbarco

Ieri la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo ha rigettato il ricorso presentato dalla Sea Watch per ottenere l'autorizzazione allo sbarco in Italia. “Questa mattina abbiamo comunicato ai naufraghi la decisione della Corte di rigettare il ricorso. Sono disperati. Si sentono abbandonati. Ci hanno detto che la vivono come una negazione, da parte dell’Europa, dei loro diritti umani”, ha scritto la ong su Twitter.

CEDU respinge il ricorso, la replica dei legali di Sea Watch

“Ricordiamo che per la nave Sea Watch 3 l’unico luogo di sbarco indicato a fronte di richieste fatte anche a Italia, Malta e Olanda, è stato il porto di Tripoli. Le autorità italiane hanno più volte invitato la nave a conformarsi alle indicazioni libiche, così di fatto auspicandosi il respingimento di tutti i naufraghi in un paese attraversato da una guerra civile e dal quale questi fuggivano per mettersi in salvo dalla detenzione e dalle torture”, era stato il commento dei legali di Sea Watch dopo la decisione della CEDU. “Il governo ha poi messo in campo un complesso dispositivo normativo e politico costruito per determinare l’attuale condizioni di blocco e che sta provocando gravissime violazioni dei diritti dei naufraghi, ai quali il diritto del mare e il diritto dei diritti umani assicurerebbero lo sbarco in un luogo sicuro e nel più rapito tempo possibile”.

"Quanto alla Corte, da un lato ha deciso di non intervenire in questa situazione mettendo in dubbio – ma non espressamente negando – la responsabilità italiana in relazione a tutta la vicenda, allo stesso tempo la Corte auspica inspiegabilmente che lo stato italiano assicuri l’assistenza necessaria a tutte le persone vulnerabili per età o stato di salute. Peraltro, tale appello alla responsabilità volontaria dell’Italia sembra totalmente esulare dalle possibilità di decisione spettanti alla Corte", scrivono gli avvocati della ong.

L'Ue al lavoro per ricollocare i migranti

La portavoce dell’esecutivo comunitario Natasha Bertaud, durante un briefing con la stampa a Bruxelles, ha fatto sapere che la Commissione Europea "ha ricevuto la richiesta di sostenere in modo proattivo la ricerca di una soluzione che faccia seguito" al possibile sbarco di migranti a bordo della Sea Watch 3 a largo di Lampedusa. "Stiamo lavorando e siamo in contatto con più Stati membri”, ha detto Bertaud. La Commissione, precisa la portavoce, "non è nella posizione di designare un porto disbarco” ma “è in grado di organizzare il seguito una volta che lo sbarco venga deciso”.