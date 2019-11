Seggiolini antiabbandono obbligatori, giungla prezzi e bonus "per pochi": ma non c'è fretta

L'accelerazione sull'obbligo di mettersi in regola con i seggiolini antiabbandono ha colto molti di sorpresa. Non scatteranno subito le multe, il governo ieri l'ha messo in chiaro, anche se si attende il decreto ufficiale.

Seggiolini antiabbandono, niente sanzioni per 120 giorni

Dovrebbero esserci quattro mesi di tempo per mettersi in regole e acquistare i nuovi seggiolini. "Presenteremo un emendamento all'articolo 52 del decreto fiscale, ossia la norma che prevede incentivi per l'acquisto dei dispositivi antiabbondono per i seggiolini auto. In particolare proporremo che non vengano erogate sanzioni per i prossimi 4 mesi, in modo da permettere a tutti di adeguarsi all'obbligo dell'acquisto del dispositivo salva bebè, potendo anche beneficiare dei contributi previsti dal decreto" annunciano in una nota i deputati del Pd.

Seggolini, Codacons: bonus "solo" per 536mila famiglie

Così mentre il Governo si appresta a prorogare la partenza delle sanzioni per chi non si metterà in regola con i seggiolini anti-abbandono sulle auto, c'è chi fa un po' di conti. Il Codacons ricorda che il bonus da 30 euro previsto dal Dl Fisco come incentivo per l’acquisto del dispositivo potrà essere utilizzato da appena 536mila famiglie italiane.

Il Decreto Fiscale stanzia infatti solo 15 milioni di euro nel 2019 e appena 1 milione nel 2020 per il contributo in questione e, considerato il numero di famiglie italiane nelle quali sono presenti bambini al di sotto di 4 anni, solo 536mila nuclei potranno beneficiare del bonus, decisamente troppo poco – afferma il Codacons – Restano poi da chiarire i requisiti per accedere all’incentivo, e in tal senso chiediamo al Governo di stabilire parametri legali al reddito, in modo che il bonus sia destinato solo a chi ne ha effettivamente bisogno.

Chi ha iniziato a cercare informazioni si è trovato davanti a una giungla di prezzi sul fronte del seggiolino anti-abbandono: in base ad una indagine del Codacons i listini del dispositivo in questione arrivano in queste ore a sfiorare i 500 euro, con possibili speculazioni legate all’obbligatorietà del prodotto. Tutto ciò mentre secondo l'associazione tra i consumatori regna l’incertezza legata alle caratteristiche tecniche che devono possedere i seggiolini: il rischio insomma è che le famiglie, nella fretta di mettersi in regola, acquistino prodotti non a norma, sprecando soldi e andando incontro a sanzioni.

Seggiolini antiabbandono, M5s: "Una battaglia vinta per evitare altre tragedie"

Non c'è fretta, verranno con ogni probabilità dati mesi per reperire tutte le informazioni e fare la scelta migliore per la sicurezza dei propri piccoli. Inoltre le catene della grande distribuzione difficilmente si faranno sfuggire l'occasione, e nelle prossime settimane è altamente probabile che le promozioni, tanto nei negozi fisici quanto in quelli online, inizieranno a esserci.

"Questo provvedimento di sicurezza è una battaglia vinta per fare in modo che tragedie simili come quelle dei bambini dimenticati in auto non accadano più, e stiamo lavorando affinché tutti i cittadini abbiano il tempo utile per adeguarsi alla nuova normativa", commentano i deputati del Movimento 5 stelle.