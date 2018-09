Scoperto a pulire le seppie nel bagno dell'ospedale, licenziato medico di Praia a mare

Invece che lavorare e occuparsi dei suoi pazienti, un medico dell'ospedale di Praia a Mare, in provincia di Cosenza in Calabria, preferiva andarsene in bagno a pulire nel lavandino le seppie appena comprate e che poi avrebbe cucinato. Del comportamento del medico però è venuta a conoscenza, attraverso alcuni video messi in rete, la direzione strategica dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, che ha disposto il licenziamento del dottore protagonista dell'insolito comportamento.

La condanna dell'Asp

Del provvedimento ha dato notizia con un comunicato la stessa Asp affermando che "essendo risalita, attraverso ai video messi in rete, alla conoscenza dei dati anagrafici del medico che all'interno dei locali del Presidio ospedaliero di Praia a Mare si dedicava alla pulizia delle seppie, senza disdegnare qualche morso nel corso di tale attività, comunica che ha interrotto ogni rapporto professionale e di lavoro con il sanitario, del quale condanna le condotte assunte". Il caso è nato quando l’editore del quotidiano locale Il Meridione ha diffuso la notizia corredata da uno screenshot di un video girato nel presidio ospedaliero del Cosentino.

Comportamenti violenti in passato

L'autore del gesto è medico di 45 anni originario di Torre Annunziata, in provincia di Napoli. L'uomo sarebbe già noto alle forze dell’ordine essendo stato agli arresti domiciliari in passato. Qualche anno fa, quando lavorava all’Asl di Boscoreale in provincia di Napoli, si fece trovare ubriaco sul posto del lavoro. I carabinieri provarono ad accompagnarlo a casa ma lui reagì con violenza e li colpì. Più recentemente, sempre all'ospedale di Praia a Mare, aveva aggredito a calci a calci un giovane tecnico di radiologia per un banale diverbio scoppiato sul posto di lavoro.