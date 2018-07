Sette regole per evitare i furti a casa mentre siete in vacanza

Sette regole molto semplici, "apparentemente scontate ma che ancor oggi spesso vengono ignorate dai condomini". La Regione Lombardia e l’Anaci di Milano (l'Associazione degli Amministratori di Condominio) invitano i vacanzieri a fare molta attenzione ai topi di appartamento, che come ogni estate proveranno ad approfittare della abitazioni lasciate incustodite.

Ecco dunque le 7 regole da non dimenticare:

1) evitare di pubblicare notizie di spostamenti sui social media;

2) non diffondere immagini sui social di oggetti preziosi;

3) non fare accumulare la posta nella cassetta delle lettere;

4) dire agli addetti alle pulizie di arrotolare lo zerbino;

5) chiudere sempre i cancelli di accesso dalla strada;

6) tenere accesa luce, radio o tv in caso di spostamenti brevi;

7) nel dubbio chiamare sempre le Forze dell’ordine.

Occhio ai ladri 2.0

Leonardo Caruso, presidente dell’Anaci¸ si rivolge a chi si appresta ad andare in vacanza, incitandoli a prestare massima attenzione ai "ladri 2.0, quelli che attraverso i social media controllano i nostri spostamenti per poi colpire".

"Una triste realtà, quella dei furti – spiega Leonardo Caruso – che riguarda anche e soprattutto l’estate, con le famiglie che si godono le meritate vacanze. Per questo nei giorni scorsi con l’assessore regionale alla Sicurezza, Riccardo De Corato, abbiamo decisio di impegnarci, ognuno attraverso i propri canali di informazione, per divulgare alcuni consigli pratici che, di fatto, risultano utili per cercare di contrastare l’azione dei ladri".