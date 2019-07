Lo sfogo della farmacista derubata: "Io rovinata dai ladri, ora rischio di chiudere"

"Non penso di farcela, questa volta sarà difficile non chiudere". È uno sfogo amaro quello affidato a facebook dalla dottoressa Elena Morri, titolare di una parafarmacia in via Marecchiese, a Rimini. "Questa notte sono entrati i ladri e hanno portato via oltre la metà della merce che avevo" racconta la farmacista in un post dal sapore molto amaro.

Oltre a far sparire i mille euro del fondocassa, i malviventi hanno trafugato merce per un valore di 10mila euro. Farmaci che dovevano ancora essere pagati ai fornitori. Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile e gli inquirenti stanno visionando le immagini delle attività vicine.

Intanto però il colpo ha messo in ginocchio l’attività della professionista. "Non so se riuscirò a non chiudere - si sfoga la farmacista -, sarà molto difficile non farlo perché mi ritrovo a dover pagare migliaia e migliaia di euro di merce che non ho più, quindi con cosa la pago se i soldi non entrano più? E se ne ordino di nuova non posso sostenere la doppia spesa".

"Avevo già subito una rapina, ma ora rischio di chiudere"

"Sono sempre stata una persona onesta - si legge ancora nel post - ho sempre cercato di aiutare i clienti il piu possibile, alcuni mesi con lo sconto fisso del 10 per cento e ho lavorato senza portarmi a casa lo stipendio. Ma come sempre le persone perfide malvagie e senza scrupoli continuano a fare del male. Già 5 anni fa avevo subito una rapina a mano armata che mi aveva seriamente fatto vacillare, ma quello che è successo questa notte è ancora peggio".

L'appello della farmacista: "Non chiedo elemosina, ma solo un aiuto"

La professionista rivolge dunque un accorato appello ai suoi clienti affinché continuino a comprare da lei, nonostante non possa più applicare il 10% di sconto: "L’unica speranza che ho di non chiudere è chiedere a tutti voi di spargere la voce per far sì che tante, tantissime persone vengano a comprare da me, perché altrimenti non ce la farò a ripagare tutto. Non chiedo elemosina, chiedo solo un aiuto".

In tanti stanno rispondendo al suo appello: "La nostra parafarmacia di fiducia è stata saccheggiata, l'avrei consigliata comunque, forza Elena Morri", scrive un cliente. "Aiutiamo questa ragazza a rialzarsi nuovamente con la propria attività, non mollare". E c'è anche chi è disposto a ordinare da lei i prodotti omeopatici di cui ha bisogno.

L'ordine dei farmacisti: "Le farmacie sono il bancomat dei ladri"

Sull'episodio è intervenuto anche Giulio Mignani, presidente dell'Ordine dei Farmacisti: "Ho chiamato subito la dottoressa Elena Morri, sia io che gli altri colleghi siamo dispiaciuti, sono colpi duri. Farmacie e parafarmacie sono come sempre prese di mira. La farmacia essendo un presidio sempre aperto spesso è obiettivo di ladri e rapinatori. Veniamo usati tipo bancomat. Ma qui il problema è di ordine pubblico".

"Ai colleghi dico sempre di non fare gli eroi - prosegue Mignani -, non reagire, l'unica soluzione è adottare sistemi di videosorveglianza, antifurti e tutto quello che permette di tutelarsi. Già la sitauzione è difficile, i fatturati delle nostre attività si sono abbassati molto, si è allargata la platea di chi vende i prodotti e molti articoli sono anche nei supermercati, ci mancano solo i furti e poi si arriva alla chiusura".