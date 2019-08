Bologna, ruspe in azione all'Xm24: centro sociale sotto sgombero, attivisti sul tetto

Ruspe in azione all'interno dell'Xm24. Lo storico centro sociale di Bologna è sotto sgombero. Alle 5:30 di questa mattina alcune pattuglie di Polizia e Carabinieri in tenuta antisomossa si sono posizionate fuori dello spazio di via Fioravanti 24, in zona Bolognina. Gli attivisti hanno immediatamente chiamato a raccolta gli altri militanti. Un presidio si è radunato nel parco retrostante il centro sociale. Il traffico nelle vicinanze è stato deviato.

Barricate con masserizie sono state erette agli accessi: sono arrivate due ruspe per rimuoverle. Carabinieri e polizia, aprendo una rete, sono entrati dentro il centro sociale. Fuori, un centinaio di persone stanno battendo pentole e coperchi, mentre alcuni attivisti sono saliti sul tetto. La polizia cintura tutto il perimetro dell'edificio.

"Resisteremo un minuto in più di loro", dicono i militanti asserragliati sul tetto, in una telefonata riportata al presidio. Alcune decine di persone si sono chiuse invece dentro il centro sociale. A quanto si apprende sembra che sia in atto una sorta di resistenza creativa, che consiste nel "presidiare con il corpo" le zone che devono essere abbatute, tra cui alcune tettoie, il bar, un trabattello, il sottotetto.

Dall'interno del centro sociale sono varie le forme di resistenza passiva: mentre cori e slogan continuano a essere scanditi, un gruppo di attivisti si è piazzato in piscina, e una radio autogestita dal centro sociale trasmette in diretta, sulla falsariga della celebre Radio Alice, sgomberata 'in diretta' dalla polizia nel '77.

Nel frattempo sono arrivati anche gli avvocati degli attivisti e si starebbero creando frizioni con i rappresentanti del comune, poiché i legali chiedono l'acesso all'area, negato in quanto - questa la replica dei rappresentanti comunali - è in corso un atto amministrativo. Sul posto anche i consiglieri Emily Clancy e Marco Trotta, mentre nei primi momenti dello sgombero si è presentato anche il leghista Umberto Bosco, accolto con fischi e costretto ad andarsene.

Nel frattempo gli operai sono al lavoro per rimuovere recinzioni e materiale usato per le barricate, erette agli ingressi dello spazio e rimossi da una delle ruspe.

Sgombero Xm24, la storia del centro sociale nato 17 anni fa

"L'ex mercato" è nato nel 2002, quando la rete di collettivi Contropiani si è trasferita nei locali di via Fioravanti 24, abbandonati dal 1994 ed ex sede del mercato otrofrutticolo, quello che oggi è il Caab, spostato fuori città.

A fare l'accordo con gli attivisti - racconta BolognaToday -, fu paradossalmente il primo sindaco non di sinistra della storia di Bologna del dopoguerra, Giorgio Guazzaloca. Da lì i collettivi hanno messo radici, con i primi progetti.

In tutti questi anni diversi comitati di residenti si sono lamentati per il rumore e il degrado che, secondo loro, la presenza dello spazio occupato portava nella zona, istanze subito fatte proprie dalle opposizioni, che hanno sempre chiesto lo sgombero. Sgombero che dunque era nell'aria da qualche tempo e si è fatto imminente dopo le recenti fumate nere uscite dagli incontri a tre tra Comune, questura e il centro sociale.

Al posto del centro sociale dovrebbe nasce un cohousing: per il progetto l'amministrazione ha stanziato due milioni di euro.

Ruspe in azione all'ex mercato 24 di Bologna, il video

ANSA / Sara Ferrari